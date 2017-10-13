Руслан Болотов: Китай — лидер среди внешнеторговых партнеров Иркутской области

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Товарооборот по итогам прошлого года составляет почти 3 млрд долларов США. Деловые отношения между Приангарьем и КНР регулярно подкрепляются подписанием соглашений и взаимными визитами, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу облправительства.

Перспективы сотрудничества в аграрном секторе обсудили первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства региона Руслан Болотов и заместитель министра сельского хозяйства КНР Цюй Дунюй сегодня, 13 октября. Участие приняли представители правительства области, управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, МИД России в Иркутске, союза «Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпредприятий, Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского, генерального консульства КНР в Иркутске.

Китай — одна из крупнейших стран-потребителей сельхозпродуктов, таких как пшеница, рапс, рис, свинина, говядина, молочные и другие продукты питания. Ежегодно наш регион поставляет в КНР до тысячи тонн рапса. Уверен, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы выйти на новый взаимовыгодный уровень сотрудничества. Надеемся, наша совместная работа придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений. Руслан Болотов

Со своей стороны Цюй Дунюй отметил, что за годы сотрудничества Китая с Иркутской областью, регион показал себя надежным и стратегически важным партнером, в том числе это касается взаимодействия в сфере сельского хозяйства.

«Мы заинтересованы и дальше развивать партнерские отношения с Иркутской областью. Один из востребованных ресурсов региона — это качественная сельхозпродукция. Мы готовы рассматривать варианты участия в инвестиционных проектах в сфере сельского хозяйства. Со своей стороны предлагаем создать совместную рабочую группу по этому вопросу, учитывая взаимодействие Иркутской области с китайскими провинциями», — сообщил Цюй Дунюй.

Вместе с заместителем министра сельского хозяйства КРН регион посетили представители департамента науки, техники и образования Минсельхоза КНР, департамента международного сотрудничества, Государственного Управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР, комитета сельского хозяйства провинции Цзилинь, а также китайских сельхозпредприятий.

В ходе встречи состоялись презентации сельскохозяйственных компаний Иркутской области и Китая. Представители агробизнеса обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по нескольким направлениям. Стороны договорились расширять и укреплять деловые контакты, наполняя их реальным содержанием.