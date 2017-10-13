Борис Дубровский вручил грамоты лучшим работникам дорожного хозяйства

Источник: Uralpress.ru

«Я поделюсь личным впечатлением. Вчера мы проехали по новой дороге от Миасса до Златоуста, и я могу сделать вывод, что в области появился еще один надежный инфраструктурный объект, — отметил Борис Дубровский. — Этот безопасный и комфортный путь, который жители двух городов ждали долгие десятилетия. Уверен, что ваш профессионализм, опыт и ответственность всегда будут главным гарантом надежности, безопасности и долговечности южноуральских дорог».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в 2017 году объем дорожного фонда Южного Урала составил 12,6 миллиардов рублей. Выделенные средства по решению Бориса Дубровского были направлены на строительство, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также на предоставление субсидий, муниципальным образованиям Челябинской области на дорожное строительство.