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13:21 (мск), источник: Publika.md

До конца года Молдова получит от Евросоюза 30 миллионов евро

До конца года Молдова получит от Евросоюза 30 миллионов евро. Это первый транш кредита, общая сумма которого составляет 100 миллионов.

Источник: Publika.md

Его предоставление ЕС обусловил целым рядом требований. Как сообщил сегодня глава правительства, 10 из 28-ми условий наша страна выполняет с опережением сроков.

«Чтобы получить первый транш, запланированный на этот год, нужно выполнить 10 условий, и мы, фактически, их выполнили. Остались ещё четыре, но они уже в работе. Парламент одобрил соответствующие законопроекты в первом чтении», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Утверждения СМИ, что Молдова не выполнила условия для получения денег, Павел Филип назвал выдумками.

Он отметил, что в нынешнем году при внесении поправок в госбюджет не пришлось использовать макрофинансовую помощь. Сборы в госказну превысили четыре миллиарда леев, а это больше запланированного.

В общей сумме помощи ЕС 60 миллионов евро — это кредит, а 40 миллионов — грант.

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