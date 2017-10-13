До конца года Молдова получит от Евросоюза 30 миллионов евро
До конца года Молдова получит от Евросоюза 30 миллионов евро. Это первый транш кредита, общая сумма которого составляет 100 миллионов.
До конца года Молдова получит от Евросоюза 30 миллионов евро. Это первый транш кредита, общая сумма которого составляет 100 миллионов.
Его предоставление ЕС обусловил целым рядом требований. Как сообщил сегодня глава правительства, 10 из 28-ми условий наша страна выполняет с опережением сроков.
«Чтобы получить первый транш, запланированный на этот год, нужно выполнить 10 условий, и мы, фактически, их выполнили. Остались ещё четыре, но они уже в работе. Парламент одобрил соответствующие законопроекты в первом чтении», — сказал
Утверждения СМИ, что Молдова не выполнила условия для получения денег, Павел Филип назвал выдумками.
Он отметил, что в нынешнем году при внесении поправок в госбюджет не пришлось использовать макрофинансовую помощь. Сборы в госказну превысили четыре миллиарда леев, а это больше запланированного.
В общей сумме помощи ЕС 60 миллионов евро — это кредит, а 40 миллионов — грант.