Губернатор Прангарья предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме
Сергей Левченко обсудил с руководителем Федагенства по рыболовству РФ вопросы биоресурсов в водных объектах Иркутской области.
Сергей Левченко обсудил с руководителем Федагенства по рыболовству РФ вопросы биоресурсов в водных объектах Иркутской области.
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме в Ольхонском районе. Глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по рыболовству РФ Ильей Шестаковым вопросы, связанные с биоресурсами в водных объектах Приангарья.
В частности речь шла о предложениях региона по включению в федеральный план искусственного воспроизводства мероприятий по зарыблению байкальским омулем Братского и