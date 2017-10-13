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15:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Прангарья предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме

Сергей Левченко обсудил с руководителем Федагенства по рыболовству РФ вопросы биоресурсов в водных объектах Иркутской области.

Источник: irkobl.ru

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме в Ольхонском районе. Глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по рыболовству РФ Ильей Шестаковым вопросы, связанные с биоресурсами в водных объектах Приангарья.

В частности речь шла о предложениях региона по включению в федеральный план искусственного воспроизводства мероприятий по зарыблению байкальским омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ и установления государственного задания на выпуск подрощенной молоди в эти водные объекты. Об этом ИА IrkutskMediaсообщили в пресс-службе облправительства.

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