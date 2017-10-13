Губернатор Прангарья предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил построить государственный рыборазводный завод на реке Сарме в Ольхонском районе. Глава региона обсудил с руководителем Федерального агентства по рыболовству РФ Ильей Шестаковым вопросы, связанные с биоресурсами в водных объектах Приангарья.

В частности речь шла о предложениях региона по включению в федеральный план искусственного воспроизводства мероприятий по зарыблению байкальским омулем Братского и Усть-Илимского водохранилищ и установления государственного задания на выпуск подрощенной молоди в эти водные объекты. Об этом ИА IrkutskMediaсообщили в пресс-службе облправительства.