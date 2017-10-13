Белый дом огласил ключевые положения новой стратегии Трампа по Ирану

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ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут противостоять дестабилизирующему влиянию Ирана и сдерживать его агрессию, оживят для этой цели взаимодействие с рядом государств в регионе, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания совместного давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Ключевые положения новой стратегии президента США Дональда Трампа распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Первый пункт гласит, что «новая стратегия Соединенных Штатов в отношении Ирана направлена на нейтрализацию дестабилизирующего влияния правительства Ирана и сдерживание его агрессии, в особенности это касается поддержки терроризма и боевиков». «Мы оживим наши традиционные альянсы и региональные партнерства в качестве оплотов против подрывной деятельности Ирана, а также для восстановления баланса сил в регионе», — указывается во втором пункте стратегии.

Третье положение подразумевает противодействие КСИР, «финансированию его злонамеренных действий», а также «противостояние деятельности КСИР, которая направлена на вымогательство богатства у иранского народа».

«Мы объединим международное сообщество для осуждения грубых нарушений КСИР прав человека, а также содержания под стражей граждан США и других стран, осужденных по ошибочным обвинениям», — говорится в другом пункте.

Остальные два положения касаются противодействия угрозе США и их союзникам со стороны иранских «баллистических ракет и другого асимметричного оружия», а также «пресечения иранскому режиму любых путей к [разработке] ядерного оружия».