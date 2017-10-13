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13:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Атамбаев: народ Кыргызстана никогда не испугается трехдневной блокады

Глава Кыргызстана вновь резко высказался о казахстанской политике, выступая перед военнослужащими.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 окт — Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался о ситуации на границе с Казахстаном.

По информации официального сайта президента, Атамбаев в пятницу принял участие в церемонии открытия многоквартирных домов для кыргызских военнослужащих. Политик рассказал, что последние несколько дней был с рабочими поездками в Таласской, Ошской, Джалал-Абадской областях.

«И все эти три дня я наблюдаю за тем беспределом, который творится на кыргызско-казахской границе, где нарушаются все нормы и соглашения Евразийского экономического союза. Нашему народу слишком много пришлось пройти испытаний. Письменности кыргызского народа около трех тысяч лет, то есть нашему народу как минимум три тысячи лет. Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается трехдневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных «шестерок», — сказал Атамбаев на церемонии.

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«Мы всякое видели, в 2010 году — полтора месяца блокады, мы видели тяготы людей, мы переживем и сегодняшнее беззаконие. Но мы защитим свою независимость. К сожалению, мы видим, что страна сегодня может потерять свою независимость не только из-за ввода иностранных войск, но и просто из-за элементарной покупки и навязывания Кыргызстану какой-то “шестерки” в качестве главы государства. Этому не бывать! Я знаю, что этому никогда не бывать!», — добавил Атамбаев.

«И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом. Нам, соседям, всегда нужно жить в мире и дружбе, помогать друг другу. Когда был страшный голод в Казахстане, сотни тысяч казахов выжили благодаря нашему народу, который делился последним куском хлеба», — продолжил президент.

Атамбаев подчеркнул, что те, кто считает, что кыргызский народ можно купить за деньги или запугать, сильно ошибаются.

«Кыргызский народ никогда не стоял на коленях и не будет», — сказал глава государства.

Атамбаев отметил, что независимый Кыргызстан и далее будет следовать по своему правильному пути в будущее.

«Вы сами являетесь свидетелями, какие изменения произошли в республике за последние пять-шесть лет. Как говорил мне ранее президент России, наша армия была буквально босой, без сапог. Они голодали. А сейчас у военнослужащих Кыргызстана достойная заработная плата, они обеспечены жильем, новым обмундированием. Наша армия — пусть и немногочисленная, но боеспособная. И за это я благодарю наших военнослужащих, родителей, воспитавших их, а также их жен», — заключил он.

Ранее стало известно, что с вечера 10 октября на пропускных пунктах на границе Казахстана и Кыргызстана образовались длинные очереди из-за ужесточения пропускного режима с казахстанской стороны. К вечеру среды, 11 октября, в Комитете национальной безопасности пояснили, что проводится плановая пограничная операция, целью которой является пресечение противоправной деятельности в пограничном пространстве, выявление лиц, причастных к террористической, контрабандной и иной преступной деятельности, проверка соблюдения пограничного режима и миграционного законодательства.

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