Бабанов рассказал, о чем разговаривал с Назарбаевым
Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов рассказал, о чем он разговаривал на встрече с Главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Кандидат в президенты Кыргызстана Омурбек Бабанов рассказал, о чем он разговаривал на встрече с Главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Я считаю, что встретиться с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было очень правильным моим решением, — сказал Омурбек Бабанов. — Я очень уважительно отношусь к нему. Я всегда открыто восхищался реформами, которые он проводит в Казахстане, тем, что он построил целую столицу за время независимости. Я всем говорю, что даже не надо ехать в Европу, съездите в Казахстан и посмотрите, что там происходит: реформы в сфере сельского хозяйства, субсидии, поддержка предпринимателей, крестьян. (…) Во время нашей последней встречи в качестве основного кандидата в президенты, также и ранее, когда я был первым
Также Омурбек Бабанов прокомментировал высказывания о влиянии Казахстана на выборы в Кыргызстане:
«Если бы был
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Президентский срок Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря. Согласно Конституции КР, он не может повторно баллотироваться в президенты. Одним из основных соперников кандидата от президентской