Бабанов рассказал, о чем разговаривал с Назарбаевым

Источник: Tengrinews

«Я считаю, что встретиться с Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым было очень правильным моим решением, — сказал Омурбек Бабанов. — Я очень уважительно отношусь к нему. Я всегда открыто восхищался реформами, которые он проводит в Казахстане, тем, что он построил целую столицу за время независимости. Я всем говорю, что даже не надо ехать в Европу, съездите в Казахстан и посмотрите, что там происходит: реформы в сфере сельского хозяйства, субсидии, поддержка предпринимателей, крестьян. (…) Во время нашей последней встречи в качестве основного кандидата в президенты, также и ранее, когда я был первым вице-премьером, премьер-министром, с Нурсултаном Абишевичем был один разговор: “Мы родственные народы, у нас названия разные, мы должны сделать все, чтобы наши народы выстраивали самые близкие, родственные отношения и самое главное, чтобы в Кыргызстане было спокойствие, стабильность и развивалась экономика”. Он об этом всегда публично говорит».

Также Омурбек Бабанов прокомментировал высказывания о влиянии Казахстана на выборы в Кыргызстане:

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«Если бы был какой-то разговор с Нурсултаном Абишевичем, то, наверное, не было бы такого публичного показа, что он принял меня. Сейчас заявляют: “вмешательство в предвыборную кампанию Кыргызстана”. У Нурсултана Абишевича большой опыт, у меня немалый опыт. Я бы попросил: “Нурсултан Абишевич, можно это публично не показывать”. Либо он сам бы сказал. Те, кто вмешивается, никогда публично не покажут». Напомним, вчера, 12 октября, Нурсултан Назарбаев назвал враньем сведения в публикациях СМИ о том, что он поддерживает оппозиционного кандидата в президенты Кыргызстана. «Это все вранье», — сказал Назарбаев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос в сочинской резиденции российского президента «Бочаров ручей».