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14:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белый дом раскрыл подробности новой стратегии США по Ирану

Американские власти намерены противостоять «враждебной деятельности» правительства Ирана и исходящим от него угрозам. Об этом говорится в новой стратегии Белого дома по Тегерану, сообщает Washington Examiner.

Источник: AP 2017

В частности, США планируют противодействовать финансированию Корпуса Стражей Исламской революции (IRGC), который «занимается вымогательством богатства иранского народа».

«Мы сплотим международное сообщество для осуждения допускаемых Корпусом грубых нарушений прав человека и несправедливого содержания под стражей американских граждан и других иностранцев по ложным обвинениям», — говорится в тексте стратегии.

США также будут пресекать попытки получения иранским режимом ядерного оружия, отмечается в документе.

Новая стратегия по решению проблемы Ирана сегодня будет официально оглашена президентом США Дональдом Трампом. По информации американских СМИ, он не будет объявлять о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но при этом и не будет подтверждать выполнение Тегераном достигнутых в 2015 году договоренностей.

Трамп пока не отказался от ядерной сделки с Тегераном
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12 октября© Ньюстюб
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