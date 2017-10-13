Белый дом раскрыл подробности новой стратегии США по Ирану

«Мы сплотим международное сообщество для осуждения допускаемых Корпусом грубых нарушений прав человека и несправедливого содержания под стражей американских граждан и других иностранцев по ложным обвинениям», — говорится в тексте стратегии.

Новая стратегия по решению проблемы Ирана сегодня будет официально оглашена президентом США Дональдом Трампом. По информации американских СМИ, он не будет объявлять о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе, но при этом и не будет подтверждать выполнение Тегераном достигнутых в 2015 году договоренностей.