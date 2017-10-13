Буркову рассказали, сколько омичи платят за коммуналку

В правительстве Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков встретился с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым. У главы города Бурков поинтересовался, сколько сейчас омичи платят за коммуналку и не было ли случаев завышения тарифов.

«Период болезненности становления управляющих компаний прошел. Сегодня на рынке коммунальных услуг Омска достаточно много крепких компаний. Они активно вели подготовку с летнего периода», — доложил Фролов.