Буркову рассказали, сколько омичи платят за коммуналку
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что малообеспеченные граждане не должны страдать
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что малообеспеченные граждане не должны страдать
В правительстве Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков встретился с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым. У главы города Бурков поинтересовался, сколько сейчас омичи платят за коммуналку и не было ли случаев завышения тарифов.
«Период болезненности становления управляющих компаний прошел. Сегодня на рынке коммунальных услуг Омска достаточно много крепких компаний. Они активно вели подготовку с летнего периода», — доложил Фролов.
Врио губернатора запросил информацию о том, кто и как получает субсидии на оплату ЖКХ. «Малообеспеченные граждане не должны страдать, не от них порой зависят невысокие пенсии, невысокий уровень зарплат, а детей нужно, как говорится, поить-кормить», — считает Александр Бурков.