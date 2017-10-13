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15:03 (мск), источник: СуперОмск

Буркову рассказали, сколько омичи платят за коммуналку

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил, что малообеспеченные граждане не должны страдать из-за высоких тарифов.

В правительстве Омской области временно исполняющий обязанности губернатора Александр Бурков встретился с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым. У главы города Бурков поинтересовался, сколько сейчас омичи платят за коммуналку и не было ли случаев завышения тарифов.

«Период болезненности становления управляющих компаний прошел. Сегодня на рынке коммунальных услуг Омска достаточно много крепких компаний. Они активно вели подготовку с летнего периода», — доложил Фролов.

Врио губернатора запросил информацию о том, кто и как получает субсидии на оплату ЖКХ. «Малообеспеченные граждане не должны страдать, не от них порой зависят невысокие пенсии, невысокий уровень зарплат, а детей нужно, как говорится, поить-кормить», — считает Александр Бурков.

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