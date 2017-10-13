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14:47 (мск), источник: Publika.md

Майя Санду передала в прокуратуру папку с заявлениями лидера ДПМ Влада Плахотнюка

Лидера партии «Действие и солидарность» Майю Санду повторно вызвали в прокуратуру по поводу её заявления против Влада Плахотнюка.

Источник: Publika.md

Она обвинила лидера ДПМ в узурпации власти, на основании деклараций, которые он делал для СМИ. На этот раз в качестве доказательств Санду представила прокурорам папку с его заявлениями.

«У нас целая папка с документами. В ней собраны заявления, сделанные некоторыми политиками для прессы. Мы представили эти документы прокурору. Но было бы лучше, если бы он прочёл их в оригинале, чтобы потом не было вопросов», — сказала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

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Между тем, на вопрос почему она не потребовала возбудить уголовное дело против своего бывшего руководителя Влада Филата, когда тот выдвигал законодательные инициативы не будучи премьером, Санду ответить не смогла.

Тем временем лидер партии DA Андрей Нэстасе заявил, что не поддерживает союзницу.

«Не знаю, могу ли я комментировать политические действия, к которым мы не имеем отношения. Но это обычная процедура — тому, кто подал заявление, обязаны заранее сообщить об уголовной ответственности за клевету и ложь», — сказал лидер партии DA Андрей Нэстасе.

«Господин Нэстасе волен думать, что хочет. У каждого своя точка зрения. Но я надеюсь, что если его вызовут в качестве свидетеля, он явится», — сказала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам возбудила на основании заявления Санду уголовное расследование. Сейчас лидера партии «Действие и солидарность» заслушивают в качестве свидетеля.

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