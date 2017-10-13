Андриан Канду: Второй отчёт Kroll появится в ближайшие две недели

По его словам, будет созвано заседание межведомственной комиссии, которая изучает ситуацию в банковском секторе. «Они скажут точно, когда представят второй отчёт Kroll, а также расскажут о стратегии возмещения активов. Органы правосудия представят последние данные о банковском мошенничестве, выскажутся и ликвидаторы», — сказал председатель парламента Андриан Канду. По данным компании Kroll, из трёх проблемных банков похитили 600 миллионов долларов. Эти финансовые учреждения, с 2012 по 2014 годы, выдали кредиты по меньшей мере 75 компаниям, связанным с Иланом Шором.

Большую часть средств перевели на счета двух латвийских банков. Перед этим деньги отмыли через сеть, в которой было задействовано сто счетов. Большинство из них открыли на имя компаний, зарегистрированных в Великобритании, а также в офшорах в Белизе и Панаме. По данным министерства финансов, до 1 октября с ликвидации трёх проблемных банков выручили два миллиарда леев.