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14:44 (мск), источник: Publika.md

Андриан Канду: Второй отчёт Kroll появится в ближайшие две недели

Второй отчёт Kroll появится в ближайшие две недели. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду.

Источник: Publika.md

По его словам, будет созвано заседание межведомственной комиссии, которая изучает ситуацию в банковском секторе.

«Они скажут точно, когда представят второй отчёт Kroll, а также расскажут о стратегии возмещения активов. Органы правосудия представят последние данные о банковском мошенничестве, выскажутся и ликвидаторы», — сказал председатель парламента Андриан Канду.

По данным компании Kroll, из трёх проблемных банков похитили 600 миллионов долларов. Эти финансовые учреждения, с 2012 по 2014 годы, выдали кредиты по меньшей мере 75 компаниям, связанным с Иланом Шором.

Большую часть средств перевели на счета двух латвийских банков. Перед этим деньги отмыли через сеть, в которой было задействовано сто счетов. Большинство из них открыли на имя компаний, зарегистрированных в Великобритании, а также в офшорах в Белизе и Панаме. По данным министерства финансов, до 1 октября с ликвидации трёх проблемных банков выручили два миллиарда леев.

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