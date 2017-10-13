Шпекбаев прокомментировал выговор Бозумбаеву

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«Это дисциплинарная мера наказания. Это выговор за необеспечение того участка (работы- прим. автора) в связи с ситуацией возникшей. Это как мера дисциплинарного взыскания», — отметил Шпекбаев в кулуарах слушаний стратегии противодействия коррупции.

Он также ответил на вопрос журналистов, что может повлечь за собой объявленный выговор министру Канату Бозумбаеву.

«Если повторно, где-то могут наказать, то впоследствии, потом уже могут ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Есть такое понятие о неполном служебном соответствии после выговора, а после этого только ставится вопрос о соответствии занимаемой должности», — заявил Алик Шпекбаев в кулуарах.