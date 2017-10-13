Шпекбаев прокомментировал выговор Бозумбаеву
Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Это дисциплинарная мера наказания. Это выговор за необеспечение того участка (работы- прим. автора) в связи с ситуацией возникшей. Это как мера дисциплинарного взыскания», — отметил Шпекбаев в кулуарах слушаний стратегии противодействия коррупции.
Он также ответил на вопрос журналистов, что может повлечь за собой объявленный выговор министру Канату Бозумбаеву.
«Если повторно,
11 октября распоряжением Нурсултана Назарбаева на основании представления