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14:43 (мск), источник: Tengrinews

Шпекбаев прокомментировал выговор Бозумбаеву

Заместитель председателя Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев прокомментировал выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Это дисциплинарная мера наказания. Это выговор за необеспечение того участка (работы- прим. автора) в связи с ситуацией возникшей. Это как мера дисциплинарного взыскания», — отметил Шпекбаев в кулуарах слушаний стратегии противодействия коррупции.

Он также ответил на вопрос журналистов, что может повлечь за собой объявленный выговор министру Канату Бозумбаеву.

«Если повторно, где-то могут наказать, то впоследствии, потом уже могут ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Есть такое понятие о неполном служебном соответствии после выговора, а после этого только ставится вопрос о соответствии занимаемой должности», — заявил Алик Шпекбаев в кулуарах.

11 октября распоряжением Нурсултана Назарбаева на основании представления премьер-министра Сагинтаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, выразившееся в необеспечении должного контроля за внутренним рынком ГСМ, министру энергетики Канату Бозумбаеву был объявлен выговор.

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