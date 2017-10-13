Новый губернатор потребовал избавить Омск от бесхозных домов
Александр Бурков считает, что в городе не должно быть брошенных домов.
Александр Бурков считает, что в городе не должно быть брошенных домов.
На встрече с исполняющим обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Алексанром Бурковым обсуждались вопросы домов без управляющих компаний. Таких на сегодня в Омске остается 620.
«Дома не должны быть бесхозными. И не то, что шестисот, шести не должно быть. Это принципиально важно»
Руководителем региона дано поручение в недельный срок представить предложения по решению проблемы бесхозных домов. Вопрос будет обсуждаться на заседании правительства Омской области и в министерстве строительства и ЖКК.