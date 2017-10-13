Сергей Белов и Надежда Рожкова начали ознакомление с материалами дела по обрушению дома на ул. Самочкина
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и
Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и
Как сообщила объединенная
Напомним, Белов и Рожкова не явились знакомиться с материалами дела по которому они были осуждены. Рожкова ссылалась на плохое самочувствие, Белов — на занятость на работе. По данным
Напомним, Белов и Рожкова 5 сентября были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее, они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.