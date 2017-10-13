Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Вид авто, на которые мечтает пересадить весь Казахстан Назарбаев
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В моду вошли шарфы-пуховики (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
“Крым российский”: британцы восторгаются Керченским мостом
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Судмедэксперт Москвы уволен после обысков в моргах
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:34 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Сергей Белов и Надежда Рожкова начали ознакомление с материалами дела по обрушению дома на ул. Самочкина

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова начали ознакомление с материалами дела по обрушению дома на ул. Самочкина.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 октября 2017 года, осужденные и один адвокат ознакомились с четырьмя томами из 38. «Это стало возможным лишь после публичного обращения к осужденным», — говорится в сообщении.

Напомним, Белов и Рожкова не явились знакомиться с материалами дела по которому они были осуждены. Рожкова ссылалась на плохое самочувствие, Белов — на занятость на работе. По данным пресс-службы, их также вызвали на новое ознакомление с материалами уголовного дела в понедельник 16 октября. Белов уже заявил о невозможности прибыть 16 октября, и сообщил, что готов продолжить знакомство с материалами 17 октября. Рожкова вновь сообщила о наличии заболевания и невозможности прибыть в суд 16 октября для продолжения ознакомления с материалами дела. «Документального подтверждения болезни суду не представлено», — говорится в сообщении.

Напомним, Белов и Рожкова 5 сентября были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности. Позднее, они оба ходатайствовали об обжаловании приговора.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
Кредиты на деревянные дома станут гораздо дешевле
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь