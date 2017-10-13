Сергей Белов и Надежда Рожкова начали ознакомление с материалами дела по обрушению дома на ул. Самочкина

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 13 октября 2017 года, осужденные и один адвокат ознакомились с четырьмя томами из 38. «Это стало возможным лишь после публичного обращения к осужденным», — говорится в сообщении.

Напомним, Белов и Рожкова не явились знакомиться с материалами дела по которому они были осуждены. Рожкова ссылалась на плохое самочувствие, Белов — на занятость на работе. По данным пресс-службы, их также вызвали на новое ознакомление с материалами уголовного дела в понедельник 16 октября. Белов уже заявил о невозможности прибыть 16 октября, и сообщил, что готов продолжить знакомство с материалами 17 октября. Рожкова вновь сообщила о наличии заболевания и невозможности прибыть в суд 16 октября для продолжения ознакомления с материалами дела. «Документального подтверждения болезни суду не представлено», — говорится в сообщении.