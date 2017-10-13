Владимир Путин: Воронежская область впечатляет темпами роста сельхозпроизводства

Источник: AP 2017

«Хочу отметить в начале нашей встречи, что Воронежская область один из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства, — заявил в начале встречи Владимир Владимирович. — Они впечатляют. За девять месяцев 2017 года рост составил 9 процентов. Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то еще».

Президент отметил, что у нас успешно развивается растениеводство, животноводство, молочное производство. По его словам Воронежская область входит в пятерку лидирующих регионов по темпам сельхозпроизводства.

После этого глава страны начал обсуждать ситуацию с сельским хозяйством по всей стране. По словам президента, в этом году ожидается высокий урожай зерновых — около 130 млн тонн. Также прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, овощей, масличных и других культур.

Владимир Путин пояснил, что сейчас сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику.