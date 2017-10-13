Владимир Путин: Воронежская область впечатляет темпами роста сельхозпроизводства
В пятницу, 13 октября, в Воронеж прилетел президент Владимир Путин. Глава страны сейчас проводит совещание по вопросам развития сельского хозяйства.
В пятницу, 13 октября, в Воронеж прилетел президент Владимир Путин. Глава страны сейчас проводит совещание по вопросам развития сельского хозяйства.
«Хочу отметить в начале нашей встречи, что Воронежская область один из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства, — заявил в начале встречи Владимир Владимирович. — Они впечатляют. За девять месяцев 2017 года рост составил 9 процентов. Я даже не знаю, будет ли такой рост
Президент отметил, что у нас успешно развивается растениеводство, животноводство, молочное производство. По его словам Воронежская область входит в пятерку лидирующих регионов по темпам сельхозпроизводства.
После этого глава страны начал обсуждать ситуацию с сельским хозяйством по всей стране. По словам президента, в этом году ожидается высокий урожай зерновых — около 130 млн тонн. Также прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, овощей, масличных и других культур.
Владимир Путин пояснил, что сейчас сельское хозяйство демонстрирует устойчивую положительную динамику.
«Я вспоминаю в этой связи дискуссии начала 2000-х годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что сельское хозяйство — это “черная дыра”, — заявил Владимир Путин. — Теперь кардинально ситуация поменялась».