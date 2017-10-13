МИД РФ организует телемост между Крымом и ООН

— У нас есть идея сделать телемост со штаб-квартирой ООН. Почему нет? Столько раз слово «Крым» говорилось на площадке ООН, что, мне кажется, будет правильно, если у вас будет возможность общаться напрямую с кем-то оттуда — с журналистами или общественными организациями. Это было бы очень интересно. Мы сейчас этим занимаемся, — рассказала спикер ведомства.