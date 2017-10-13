МИД РФ организует телемост между Крымом и ООН
Крымские журналисты смогут общаться напрямую с иностранными коллегами.
Крымские журналисты смогут общаться напрямую с иностранными коллегами.
Министерство иностранных дел РФ намерено провести телемост между Крымом и
— У нас есть идея сделать телемост со
По словам Захаровой, департамент информации и печати МИД РФ прорабатывает вопрос организации телемоста между крымскими журналистами и представителями зарубежных средств массовой информации, которые аккредитованы в Москве.
Напомним, сегодня, 13 октября, Мария Захарова проводит творческую встречу с крымскими журналистами.