Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Генпрокуратура Украины: Турки закрыли дорогу кораблям из Крыма
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Песков: ни о какой компенсации за Крым не может идти речи
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
15:37 (мск), источник: Комсомольская правда

МИД РФ организует телемост между Крымом и ООН

Крымские журналисты смогут общаться напрямую с иностранными коллегами.

Министерство иностранных дел РФ намерено провести телемост между Крымом и штаб-квартирой ООН. Об этом в Симферополе сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— У нас есть идея сделать телемост со штаб-квартирой ООН. Почему нет? Столько раз слово «Крым» говорилось на площадке ООН, что, мне кажется, будет правильно, если у вас будет возможность общаться напрямую с кем-то оттуда — с журналистами или общественными организациями. Это было бы очень интересно. Мы сейчас этим занимаемся, — рассказала спикер ведомства.

По словам Захаровой, департамент информации и печати МИД РФ прорабатывает вопрос организации телемоста между крымскими журналистами и представителями зарубежных средств массовой информации, которые аккредитованы в Москве.

Напомним, сегодня, 13 октября, Мария Захарова проводит творческую встречу с крымскими журналистами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Белый дом раскрыл подробности новой стратегии Трампа по Ирану
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?
Райффайзенбанк закрыл все отделения в РФ из-за сигнала о бомбе
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
Месси рассматривает вариант с переходом в «Манчестер Сити» летом Нападающий "Барселоны" может покинуть каталонский клуб по окончании сезона
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня» Переехавшая на НТВ программа выйдет в эфир уже этой осенью
Недвижимость
Дмитрий Медведев утвердил создание фонда защиты прав дольщиков
5 способов выжать из балкона максимум
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
Апартаменты переведут в жилье с особым статусом
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Одна из самых популярных игрушек 90-х вновь поступит в продажу Японская компания Bandai объявила о перезапуске тамагочи в Европе и США.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь