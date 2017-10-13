В Кремле объяснили перенос поездки Путина в Липецкую область

Путин в пятницу прибыл в Воронеж, где проведет совещание по сельскому хозяйству. Ранее планировалось, что совещание по сельскому хозяйству президент проведет в Липецкой области.

«В Воронеже (Путин) проводит совещание по развитию сельского хозяйства с акцентом на сельхозкооперацию. Сейчас идет это совещание. Не получилось, была передвинута на более поздние сроки поездка в Липецкую область. В связи с погодными условиями — там была нелетная погода, а по суше добираться дольше, чем нужно», — рассказал Песков.