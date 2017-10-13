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16:01 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле объяснили перенос поездки Путина в Липецкую область

Погодные условия внесли коррективы в рабочий график президента России Владимира Путина, его запланированная поездка в Липецкую область перенесена на более поздний срок, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

Путин в пятницу прибыл в Воронеж, где проведет совещание по сельскому хозяйству. Ранее планировалось, что совещание по сельскому хозяйству президент проведет в Липецкой области.

«В Воронеже (Путин) проводит совещание по развитию сельского хозяйства с акцентом на сельхозкооперацию. Сейчас идет это совещание. Не получилось, была передвинута на более поздние сроки поездка в Липецкую область. В связи с погодными условиями — там была нелетная погода, а по суше добираться дольше, чем нужно», — рассказал Песков.

Он добавил, что в течение дня у президента запланировано еще мероприятие в этом регионе.

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