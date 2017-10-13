Деятельность псевдоблаготворителей не просто незаконна — она дискредитирует саму идею благотворительности, — Елизавета Солонченко

Источник: gorduma.nnov.ru

В сообщении говорится, что к участию были приглашены члены Ассоциации добросовестных благотворительных фондов, представители силовых структур, а также заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

По оценке участников встречи, в настоящее время ситуация с мошенничеством в сфере благотворительности в Нижнем Новгороде достигла критической отметки. При этом проблема носит всероссийский характер, т.к. мошенники активно пользуются несовершенством законодательства.

«Четыре года назад добросовестные благотворительные фонды объединились, чтобы противостоять мошенникам. Ведь деятельность псевдоблаготворителей не просто незаконна — она дискредитирует саму идею благотворительности и убивает в людях веру в добро и желание помогать. Однако какого-то одного универсального решения проблемы не существует. Наиболее действенной мерой на сегодняшний день остается информационно-просветительская работа, поэтому мы поддерживаем предложение Ассоциации о проведении масштабной информационной кампании и городские власти подключатся к этой работе», — подчеркнула Елизавета Солонченко.

Глава города также отметила, что наши добросовестные благотворительные фонды сами должны запустить понятные и прозрачные механизмы сбора средств, когда в режиме реального времени видно каждый поступающий платеж: «Так мы сможем оградить наших жителей от мошеннических схем, с которыми они зачастую сталкиваются даже на центральных улицах города».

Отдельно участники круглого стола обсудили возможности борьбы с попрошайками на дорогах, которые также являются нарушителями правил дорожного движения.

«Сборщики, которые бродят по проезжей части — это самые безошибочно определяемые нарушители в этой системе. Поэтому мы поддержали обращение к гражданам вообще не оказывать помощь тем, кто собирает пожертвования на проезжей части. Как только иссякнет финансовая подпитка их деятельности, так сойдет на нет и сама деятельность этих попрошаек», — сказал руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.