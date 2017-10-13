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16:14 (мск), источник: РИА Крым

Захарова рассказала, при каких условиях Крым признают частью России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости (Крым). Признание российского статуса Крыма мировым сообществом — вопрос ежедневной кропотливой работы по всесторонней интеграции полуострова в Россию. Об этом на встрече с журналистами в Симферополе сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Нужно быть заточенными не на внешнюю реакцию, а на планомерную работу. Зачем нам каждый раз оглядываться на заявления, что кто-то Крым признает, а кто-то не признает? Разве эти заявления влияют на вашу жизнь? Не думаю, что сильно влияют. Основной тренд — это ежедневная, кропотливая работа. Когда Крым и материковая Россия будут абсолютным единым организмом, тогда не надо будет слушать, кто Крым признает, а кто не признает», — отметила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, непризнание Крыма — это сугубо внутренние проблемы государств, занимающих такую позицию.

«Мы благодарим тех, кто признает новую реальность. Я думаю, они делают это в том числе и для себя, потому что есть жизнь и есть реальность. Можно сколько угодно ее отрицать. Но это проблема тех, кто эту реальность до конца отрицает», — подчеркнула она.

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