Захарова рассказала, при каких условиях Крым признают частью России

«Нужно быть заточенными не на внешнюю реакцию, а на планомерную работу. Зачем нам каждый раз оглядываться на заявления, что кто-то Крым признает, а кто-то не признает? Разве эти заявления влияют на вашу жизнь? Не думаю, что сильно влияют. Основной тренд — это ежедневная, кропотливая работа. Когда Крым и материковая Россия будут абсолютным единым организмом, тогда не надо будет слушать, кто Крым признает, а кто не признает», — отметила Захарова.