Захарова рассказала, при каких условиях Крым признают частью России

«Нужно быть заточенными не на внешнюю реакцию, а на планомерную работу. Зачем нам каждый раз оглядываться на заявления, что кто-то Крым признает, а кто-то не признает? Разве эти заявления влияют на вашу жизнь? Не думаю, что сильно влияют. Основной тренд — это ежедневная, кропотливая работа. Когда Крым и материковая Россия будут абсолютным единым организмом, тогда не надо будет слушать, кто Крым признает, а кто не признает», — отметила Захарова.
По словам официального представителя МИД РФ, непризнание Крыма — это сугубо внутренние проблемы государств, занимающих такую позицию.
«Мы благодарим тех, кто признает новую реальность. Я думаю, они делают это в том числе и для себя, потому что есть жизнь и есть реальность. Можно сколько угодно ее отрицать. Но это проблема тех, кто эту реальность до конца отрицает», — подчеркнула она.