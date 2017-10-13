Возраст уголовной ответственности в РФ предложили снизить до 12 лет

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в последнее время участились случаи преступлений, совершенных несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК в силу возраста, «что позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий».

«Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию нетяжких статей», — пояснил Сухарев в беседе с RT.

Изменения в закон будут включать в себя преступления насильственного характера — это убийство, совершенное с особой жестокостью, изнасилование, а также тяжкие преступления террористического характера.