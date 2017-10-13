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16:04 (мск), источник: Известия

Возраст уголовной ответственности в РФ предложили снизить до 12 лет

Возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления предложили снизить в Госдуме. Инициатором соответствующих изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в последнее время участились случаи преступлений, совершенных несовершеннолетними, часть из которых не подпадает под действия УК в силу возраста, «что позволяет им совершать особо тяжкие преступления практически без последствий».

«Порог ответственности для таких преступлений необходимо снижать. Вместе с этим следует продолжать декриминализацию нетяжких статей», — пояснил Сухарев в беседе с RT.

Изменения в закон будут включать в себя преступления насильственного характера — это убийство, совершенное с особой жестокостью, изнасилование, а также тяжкие преступления террористического характера.

По данным МВД, с января по июль 2017 года в РФ установлены и задержаны за совершение уголовных преступлений 23,242 тыс. несовершеннолетних. Каждое второе преступление несовершеннолетние совершают в составе группы.

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12 сентября© Ньюстюб
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