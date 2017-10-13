Врио губернатора поздравил дорожников с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров: «Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли».
Дмитрий Азаров: «Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли».
Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на глазах меняется к лучшему, а
Создание современной
Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли. Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, преданность делу, стремление сохранить и приумножить лучшие традиции отрасли.
Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго!
Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.