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17:30 (мск), источник: АиФ Самара

Врио губернатора поздравил дорожников с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров: «Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли».

Источник: РИА "Новости"

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы вносите достойный вклад в развитие Самарской области и всей России. Благодаря вашему упорному, самоотверженному труду ситуация с состоянием дорог в губернии буквально на глазах меняется к лучшему, а дорожно-строительная профессия пользуется все большим уважением в обществе.

Создание современной дорожно-транспортной инфраструктуры является приоритетом в работе регионального правительства. Продолжается строительство знаковых объектов транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу — развязок, трамвайной линии до стадиона «Самара-Арена» и прилегающих к нему улиц, ремонтируются десятки дорог, входящих в «гостевой» маршрут мирового первенства. Высокими темпами ведется строительство мостового перехода «Фрунзенский», транспортной развязки в Тольятти.

Модернизация дорожной сети региона — результат труда работников отрасли. Хочу искренне поблагодарить вас за высочайший профессионализм, преданность делу, стремление сохранить и приумножить лучшие традиции отрасли.

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого доброго!

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

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