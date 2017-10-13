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17:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Путин о Воронежской области: по молоку — номер один

Успехи Воронежской области в АПК получили высокую оценку президента РФ Владимира Путина на совещании по вопросам развития сельского хозяйства, которое он 13 октября провел в Воронеже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Источник: AP 2017

В самом начале встречи президент отметил, что «Воронежская область является одним из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства».

«Они впечатляют. За девять месяцев текущего года рост составил 9 процентов. Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то еще. В целом Воронежская область входит где-то в пятерку, но темпы, конечно, серьезные. Кроме растениеводства активно развивается животноводство, молочное производство, по молоку — вообще номер один. Просто молодцы. Поздравляю», — сказал Владимир Путин.

В целом, как отмечалось на совещании, в этом году в России ожидается рекорд по урожаю зерновых — около 130 млн тонн. Действующий сегодня рекорд урожайности — 127,4 млн т, полученных в РСФСР в 1978 году — почти 40 лет назад. Также прогнозируется хороший урожай сахарной свёклы, овощей, масличных и других культур. В 2017 году прогнозируется сбор — 52 миллиона тонн сахарной свёклы, а в 2016 году было 51,4; 16,4 миллиона тонн овощей, а было 16,3; так же по другим культурам.

В Воронежской области, по данным на 6 октября, урожай зерновых составил 5 млн тонн (в 2016 году — 3,9 млн т), сахарной свеклы собрано 2,5 млн тонн (2,2 млн — в прошлом году на ту же дату). Из 5 млн тонн зерновых культур 3,235 млн тонн составляет озимая пшеница при средней урожайности 46,5 ц/га.

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