Дмитрий Азаров посетил стадион «Самара Арена»
В пятницу, 13 октября, рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался с посещения объектов дорожного строительства рядом со стадионом «Самара Арена».
В пятницу, 13 октября, рабочий день врио губернатора Дмитрия Азарова начался с посещения объектов дорожного строительства рядом со стадионом «Самара Арена».
После осмотра дорожных объектов Дмитрий Азаров посетил и сам стадион, где состоялось выездное заседание оперативной рабочей группы под председательством первого заместителя министра строительства и
В настоящий момент здесь ведутся работы по подготовке основания поля. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива — это комплекс из четырех резервуаров вместимостью 14,5 куб. м, объединенных в систему и управляемых с помощью электроники.
Основание для футбольного поля имеет сложную структуру. После формирования дренажной системы начнется укладка следующего слоя — песчаного с устройством трубных разводов — как для полива, так и для обогрева поля.
После осмотра стадиона состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались основные этапы работ и другие рабочие вопросы. Была подчеркнута необходимость завершения всех работ до конца декабря 2017 года.