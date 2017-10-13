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21:54 (мск), источник: Noi.md

Новые правила финансирования избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня ряд поправок к Положению о финансировании избирательных кампаний, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

В одном из принятых решений предусматривается уменьшение максимальной суммы пожертвований, перечисленных на счет конкурентов для проведения кампании.

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Таким образом, физические лица будут иметь право пожертвовать до 50 среднемесячных зарплат экономике, а юридические — до 100. В то же время, запрещены пожертвования наличными.

Еще одна поправка предусматривает, что конкуренты на выборах будут обязаны указывать в финансовых отчетах все предоставляемые бесплатно услуги, а также волонтерские мероприятия во время избирательной кампании. Финансовые отчеты о прибылях и расходах будут представляться ЦИКу еженедельно, а не каждые две недели, как сейчас.

Кроме того, ЦИК обязал партии, которые намерены зарегистрироваться в избирательной гонке и перевести деньги на счет «избирательного фонда», представить на начало периода финансовый отчет в соответствии с установленной комиссией моделью.

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