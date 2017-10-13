Новые правила финансирования избирательной кампании
Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня ряд поправок к Положению о финансировании избирательных кампаний, сообщает Noi.md.
Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня ряд поправок к Положению о финансировании избирательных кампаний, сообщает Noi.md.
В одном из принятых решений предусматривается уменьшение максимальной суммы пожертвований, перечисленных на счет конкурентов для проведения кампании.
Таким образом, физические лица будут иметь право пожертвовать до 50 среднемесячных зарплат экономике, а юридические — до 100. В то же время, запрещены пожертвования наличными.
Еще одна поправка предусматривает, что конкуренты на выборах будут обязаны указывать в финансовых отчетах все предоставляемые бесплатно услуги, а также волонтерские мероприятия во время избирательной кампании. Финансовые отчеты о прибылях и расходах будут представляться ЦИКу еженедельно, а не каждые две недели, как сейчас.
Кроме того, ЦИК обязал партии, которые намерены зарегистрироваться в избирательной гонке и перевести деньги на счет «избирательного фонда», представить на начало периода финансовый отчет в соответствии с установленной комиссией моделью.