В Румынии сразу три министра уходят в отставку после угроз главы правительства

Источник: Publika.md

Причиной громкого заявления Михая Тудосе стало расследование по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением.



«Социал-демократы прошли сегодня через очень серьёзное испытание. Это серьёзная дестабилизация партии, которая является сегодня самой большой в Румынии. Это может привести к дестабилизации ситуации во всей стране», — сказал председатель СДПР Ливиу Драгня.

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Бывшего министра регионразвития Севиль Шайдех и экс-министра европейских фондов Ровану Плумб подозревают в причастности к незаконным схемам с землей. Министр транспорта поплатился должностью за медленное внедрение инфраструктурных проектов.

«Благодарю всех членов Исполнительного комитета за поддержку. Я последовала своему решению, объявила об отставке и поставила должность», — отметила бывший министр регионального развития Севиль Шайдех.

«Это было моим однозначным решением. Я в эти игры не играю, и твердо стою на своих позициях», — сказала бывший министр европейских фондов Рована Плумб.

Михай Тудосе настаивает также на отставке министра по связям с парламентом Виорела Илие. С просьбой начать уголовное расследование против него в Сенат обратился главный прокурор Национального антикоррупционного управления. Илие подозревают в незаконном использовании тайной информации.