В Румынии сразу три министра уходят в отставку после угроз главы правительства
Сразу три министра румынского правительства подали в отставку после угрозы главы кабмина оставить должность, если Севиль Шайдех, Рована Плумб и
Сразу три министра румынского правительства подали в отставку после угрозы главы кабмина оставить должность, если Севиль Шайдех, Рована Плумб и
Причиной громкого заявления Михая Тудосе стало расследование по делу о коррупции и злоупотреблении служебным положением.
«Социал-демократы прошли сегодня через очень серьёзное испытание. Это серьёзная дестабилизация партии, которая является сегодня самой большой в Румынии. Это может привести к дестабилизации ситуации во всей стране», — сказал председатель СДПР Ливиу Драгня.
Бывшего министра регионразвития Севиль Шайдех и
«Благодарю всех членов Исполнительного комитета за поддержку. Я последовала своему решению, объявила об отставке и поставила должность», — отметила бывший министр регионального развития Севиль Шайдех.
«Это было моим однозначным решением. Я в эти игры не играю, и твердо стою на своих позициях», — сказала бывший министр европейских фондов Рована Плумб.
Михай Тудосе настаивает также на отставке министра по связям с парламентом Виорела Илие. С просьбой начать уголовное расследование против него в Сенат обратился главный прокурор Национального антикоррупционного управления. Илие подозревают в незаконном использовании тайной информации.