Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Еще одна страна признала Крым частью России
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
20:25 (мск), источник: Интерфакс

Глава МИД Великобритании посетит Россию в конце 2017 года

Целью поездки Бориса Джонсона станет обсуждение темы международной безопасности.

Источник: AP 2017

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в конце 2017 года намерен посетить Россию для обсуждения проблемы международной безопасности, сообщили в пятницу в министерстве.

«Глава МИД посетит Москву к концу этого года по приглашению министра иностранных дел России Лаврова в то время, как Великобритания продолжает активные контакты с Россией», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что целью поездки Джонсона станет «обсуждение темы международной безопасности».

В МИД Великобритании уточнили, что, в частности Джонсон планирует поднять вопрос о соглашении по иранскому атому, ситуации на Ближнем Востоке.

Также он хотел бы обменяться мнениями по вопросу об основных угрозах международной стабильности.

Читайте также
Великобритания отказалась платить 40 млрд евро за выход из Евросоюза

«У нас также будет возможность обсудить тему сотрудничества по обеспечению безопасности на Чемпионате мира по футболу, который состоится следующим летом. России и Великобритании конструктивно работают вместе по этой теме», — говорится в сообщении.

В МИД Великобритании констатируют, что по ряду международных вопросов между Лондоном и Москвой существуют разногласия. В частности, речь идет о ситуации в Сирии, на Украине и о Крыме. При этом, как отмечают в Лондоне, «жизненно важно продолжать диалог по вопросам, которые касаются британских национальных интересов».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Избран новый гендиректор ЮНЕСКО
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь