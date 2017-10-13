Экс-министр культуры Франции Одри Азуле избрана гендиректором ЮНЕСКО

Источник: AFP 2017

Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.

В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.

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Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешний генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.

Борьбу за пост генерального директора вела также экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, однако она не вышла в последний тур голосования.