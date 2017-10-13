Экс-министр культуры Франции Одри Азуле избрана гендиректором ЮНЕСКО

Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.
В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.
Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешний генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.
Борьбу за пост генерального директора вела также экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, однако она не вышла в последний тур голосования.
В ходе голосования, которое длилось с понедельника, гонку покинули еще шесть человек. Среди них — представитель Китая, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей. С дистанции также сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам.