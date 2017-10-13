Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Еще одна страна признала Крым частью России
«Ударит по кошельку потребителей»: бизнесмены о повышении налога
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мини, каблуки и кожа: Пугачева затмила молодых коллег - СМИ
"Я подаю на развод": жена Аршавина о разрыве с ним
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Российская компания отказалась помочь Макаревичу в ЕС - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
20:40 (мск), источник: РИА Новости

Экс-министр культуры Франции Одри Азуле избрана гендиректором ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Бывшая министр культуры Франции Одри Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AFP 2017

Она набрала 30 голосов из 58 возможных. Для победы ей нужно было набрать не менее 30 голосов.

В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари, который получил 28 голосов.

Читайте также
Что такое ЮНЕСКО и часто ли оттуда выходят США?

Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешний генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.

Борьбу за пост генерального директора вела также экс-министр по вопросам семьи и общества Египта Мушира Хаттаб, однако она не вышла в последний тур голосования.

В ходе голосования, которое длилось с понедельника, гонку покинули еще шесть человек. Среди них — представитель Китая, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Цянь Тан и советник министерства культуры Ливана Вера Эль-Хури Лакей. С дистанции также сошли представитель Гватемалы Хуан Альфонсо Фуэнтес Сориа, иракский политик Салех Аль-Хаснави, посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы и глава национальной комиссии Вьетнама по делам ЮНЕСКО Суан Шон Фам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Войска у границ РФ: 'Предупреждаем натовцев — трюк не прошёл'
Танковый мухлеж: зачем США нагнали бронетехники в Польшу
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Украину и США пригласили на ЧМ в Россию в качестве болельщиков
В Госдуме предложили снизить возраст уголовной ответственности
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь