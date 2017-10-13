США ввели новые санкции против Корпуса стражей исламской революции

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Министерство финансов США включило Корпус стражей исламской революции (КСИР, спецподразделение иранских вооруженных сил) в санкционный список лиц и организаций, осуществляющих террористическую деятельность либо оказывающих поддержку террористам (SDGT, Specially Designated Global Terrorist).

В ведомстве пояснили, что это не значит, что КСИР признаются террористической организацией. Решение о признании организации террористической принимает Госдеп США.

Также санкции введены против иранских компаний Fanamoj, Rastafann Ertebat Engineering, Shahid Alamolhoda Industries и китайской Wuhan Sanjiang Import and Export. Они внесены в список финансовых санкций против Ирана и санкций за распространение оружия массового поражения.

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КСИР до этого уже находился в пяти санкционных списках, ограничения были введены за нарушение режима нераспространения, нарушение прав человека в Иране, нарушение прав человека через информационные технологии в Иране и Сирии. Кроме того, под санкции могут попасть люди, взаимодействующие с КСИР, пояснил Минфин США.

Fanamoj и Rastafann — компании, специализирующиеся в области телекоммуникации. Wuhan Sanjiang Import and Export — дочерняя структура China Sanjiang Space Group, отвечающая за зарубежные продажи продукции группы. Группа производит грузовики и электромобили.