Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Савченко объяснила, почему Европа не признает Россию «агрессором»
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
22:37 (мск), источник: Интерфакс

Президент Ирана ответил на критику Трампа

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU — Соглашение по иранскому атому закреплено в резолюции Совета Безопасности ООН, и потому в одностороннем порядке нельзя отказаться от его сертификации, заявил в пятницу президент Ирана Хасан Рухани.

Источник: Reuters

Рухани заявил, что американский президент «кажется, не знает, что СВПД является не двусторонним соглашением». Он добавил, что одна из сторон не может отказаться от сертификации соглашения, поскольку оно было закреплено в резолюции СБ ООН.

«Мы рассматриваем СВПД как международное соглашение… Мы будем уважать СВПД», — сказал он.

Кроме того, Рухани обвинил Трампа в необоснованной критике Ирана, заявив, что его речь «была ничем иным, как необоснованными обвинениями и оскорблениями Ирана».

Рухани также заявил, что Иран активизирует производство вооружений для сдерживания потенциальных противников. «Иран удвоит усилия по производству вооружения, необходимого для сдерживания», — сказал он. Кроме того, президент пообещал «расширить ракетную программу».

Ранее Трамп заявил, что не будет сертифицировать выполнение Тегераном договоренностей с «шестеркой» международных посредников по атому. При этом США пока не будут выходить из этого соглашения.

Иран: США уничтожают все договоренности по ядерной программе
Во время загрузки произошла ошибка.
21:27 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Турция закрыла порты для кораблей из Крыма
Избран новый гендиректор ЮНЕСКО
Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма
Гознак отверг претензии к изображению Сахалина на новых купюрах
Возраст уголовной ответственности предложили снизить до 12 лет
Исполком ФИДЕ проголосовал против выдвижения Илюмжинова
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь