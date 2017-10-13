Президент Ирана ответил на критику Трампа

Рухани заявил, что американский президент «кажется, не знает, что СВПД является не двусторонним соглашением». Он добавил, что одна из сторон не может отказаться от сертификации соглашения, поскольку оно было закреплено в резолюции СБ ООН.
«Мы рассматриваем СВПД как международное соглашение… Мы будем уважать СВПД», — сказал он.
Кроме того, Рухани обвинил Трампа в необоснованной критике Ирана, заявив, что его речь «была ничем иным, как необоснованными обвинениями и оскорблениями Ирана».
Рухани также заявил, что Иран активизирует производство вооружений для сдерживания потенциальных противников. «Иран удвоит усилия по производству вооружения, необходимого для сдерживания», — сказал он. Кроме того, президент пообещал «расширить ракетную программу».
Ранее Трамп заявил, что не будет сертифицировать выполнение Тегераном договоренностей с «шестеркой» международных посредников по атому. При этом США пока не будут выходить из этого соглашения.