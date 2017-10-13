Президент Ирана ответил на критику Трампа

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Рухани заявил, что американский президент «кажется, не знает, что СВПД является не двусторонним соглашением». Он добавил, что одна из сторон не может отказаться от сертификации соглашения, поскольку оно было закреплено в резолюции СБ ООН.

«Мы рассматриваем СВПД как международное соглашение… Мы будем уважать СВПД», — сказал он.

Кроме того, Рухани обвинил Трампа в необоснованной критике Ирана, заявив, что его речь «была ничем иным, как необоснованными обвинениями и оскорблениями Ирана».

Рухани также заявил, что Иран активизирует производство вооружений для сдерживания потенциальных противников. «Иран удвоит усилия по производству вооружения, необходимого для сдерживания», — сказал он. Кроме того, президент пообещал «расширить ракетную программу».