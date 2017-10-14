Литва извинилась за своих пограничников, которые нарушили границу с Беларусью

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом проинформировала пресс-служба МИД Литвы, пишет TUT.BY.

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В ноте подтверждается тот факт, что 28 сентября сотрудники службы охраны Государственной границы (СОГГ) МВД Литвы, осуществлявшие служебные обязанности, нарушили границу Беларуси в районе международного пункта пропуска Лаворишкес-Котловка. Также в сообщении сказано, что литовская сторона сожалеет о случившемся и гарантирует, что СОГГ примет все необходимые меры, чтобы в будущем аналогичные инциденты не повторились.

Инцидент, вызвавший широкий резонанс, случился 28 сентября. Вооруженные сотрудники пограничной службы Литвы пытались с применением силы задержать двух белорусов сначала на литовской, а затем и на белорусской территории. Углубились на территорию нашей страны до 40 метров, а когда увидели, что приближается белорусский пограничный наряд, без объяснения своих действий спешно вернулись на территорию Литвы.

30 сентября на рабочей встрече пограничных уполномоченных Литвы и Беларуси литовская сторона признала факт инцидента и извинилась. А 2 октября в наше внешнеполитическое ведомство был приглашен посол Литвы Андрюс Пулокас, которому вручили ноту.