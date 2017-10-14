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04:06 (мск), источник: РБК

NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской

Телеканал NBC News нашел ранее неизвестные финансовые связи бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с олигархом Олегом Дерипаской. Общий объем сделок политика и бизнесмена теперь оценивается в $60 млн.

Источник: РИА "Новости"

Связанная с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от российского бизнесмена Олега Дерипаски (занимает 23-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в рейтинге Forbes). Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные раскрытия сделок на Гонконгской фондовой бирже.

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Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре. — РБК)».

​Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., о котором писала The New York Times в середине июля. Этот кредит был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов.

Телеканал указывает, что заем на $7 млн не имел конкретной даты погашения, кредит на $26 млн, в свою очередь, был погашен по требованию. При этом не уточняется, была ли по факту выплачена какая-либо сумма.

Опрошенные NBC юристы, специализирующиеся на отмывании денег, заявили, что эти кредиты не являются обычными и заслуживают дальнейшего расследования. По словам бывшего федерального прокурора Стефана Касселлы, если в сделке не указаны сроки погашения, если у одной из сторон нет намерения погасить заем, то это не кредит, а перевод средств. «Отмыватели денег часто маскируют платежи под кредиты», — пояснил он.

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Во время загрузки произошла ошибка.
20 сентября© Ньюстюб
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