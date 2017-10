NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской

Дерипаска назвал ложной статью The New York Times

Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре. — РБК)».