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05:54 (мск), источник: РБК

Курдистан усилил оборону спорных территорий на границе с Ираком

Несколько тысяч курдских ополченцев пешмерга были отправлены на границу с Ираком для защиты спорных территорий, в том числе в богатом нефтью регионе Киркук. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти Иракского Курдистана.

Источник: Reuters
Вместе с тем, ополченцы отодвинули линию фронта на 3 км к югу от Киркука, чтобы снизить напряженность в регионе и уменьшить риск столкновения с войсками Багдада. По словам вице-президента Иракского Курдистана, в Киркуке с 12 октября было размещено еще 6 тыс. пешмерга. Ополченцы контролируют регион с 2014 года.

В начале октября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал пешмерга примкнуть к рядам иракских вооруженных сил. «Мы не хотим столкновения, но федеральная власть должна превалировать, и никто не может посягать на ее полномочия», — пояснил премьер. По его словам, вступив в армейские подразделения, курды смогут обеспечить безопасность мирного населения и «восстановить» спорные зоны.

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Ранее аль-Абади предложил курдам ввести совместную администрацию в спорных регионах, включая Киркук. Однако, по словам премьера, курдские власти должны признать «высший авторитет» Ирака, заключая сделку. Также Иракский парламент в конце сентября обратился к аль-Абади с предложением силового захвата спорных территорий.

Референдум о независимости Иракского Курдистана прошел 25 сентября. Результаты референдума показали, что большинство курдов выступили за независимость региона. Ирак, Иран и Турция не признали итоги референдума. Страны пригрозили Иракскому Курдистану санкциями и блокадой, а Багдад остановил авиасообщение с курдской столицей — Эрбилем.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт вокруг Курдистана и не намерена «поджигать и взрывать ситуацию». «У нас добрые отношения с курдским народом были исторически, мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем. Мы не вмешиваемся в эти процессы», — подчеркнул российский лидер.

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28 сентября© Ньюстюб
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