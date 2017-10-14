Общественная палата Иркутской области обновилась более чем на треть

Согласно новому областному закону, всего в Общественную плату входит 63 человека. Треть состава предлагает губернатор, треть — Законодательное собрание, а оставшуюся определяют уже избранные члены палаты.
Члены общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах. Формирование нового состава началось 1 июня 2017 года. 1 июля закончился прием документов от кандидатов. Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.
Члены общественной палаты, утвержденные указом губернатора Иркутской области: Сергей Апанович, Зоригто Батуев, Гульнара Гарифулина, Геннадий Гвак, Татьяна Грабельных, Александра Егорова, Анна Загайнова, Виктор Захаров, Марина Кондрашова, Николай Попов, Николай Прокопьев, Алексей Середин, Алексей Соболь, Виктор Спирин, Павел Степанов, Андрей Татаринов, Владимир Тихонов, Светлана Уралова, Виктор Чупин, Владимир Шпрах, Эдуард Яроцкий.
В связи с обращением Зоригто Батуева исключить его по собственному желанию из членов Общественной палаты Иркутской области VI созыва членом Общественной палаты Иркутской области утвержден Леонид Выговский.
Члены общественной палаты, утвержденные Постановлением Законодательного Собрания региона: Тамара Бабкина, Екатерина Бояркина, Сергей Вахонин, Павел Ведерников, Алексей Гордин, Светлана Домбровская, Антон Егерев, Игорь Журавлев, Валерий Игнатов, Владимир Казаков, Анатолий Капустенский, Владимир Кононов, Лечи Курбанов, Виталий Курилов, Алексей Лысков, Татьяна Музычук, Ирина Петшик, Сергей Рудецкий, Сергей Снарский, Нина Суворова, Галина Терентьева.
Члены общественной палаты из числа кандидатов, представленных местными общественными объединениям: Курбандурды Аитов, Алексей Егоров, Екатерина Игнатова, Сергей Киселев, Лариса Коломеец, Константин Коломоец, Александр Луценко, Светлана Маркова, Дмитрий Матвеев, Фарит Мингалеев, Давид Саакян, Алексей Сидоров, Сергей Скворцов, Александр Соболев, Наталья Сысоева, Владимир Татарников, Екатерина Тирских, Наталья Титова, Ирина Тябутова, Сергей Усов, Альбина Широбокова.