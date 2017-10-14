Общественная палата Иркутской области обновилась более чем на треть

Члены общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных началах. Формирование нового состава началось 1 июня 2017 года. 1 июля закончился прием документов от кандидатов. Правом выдвижения кандидатов обладают некоммерческие организации, деятельность которых в сфере представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп составляет не менее трех лет. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года.