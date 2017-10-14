Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ведущий ток-шоу напал на Майкла Бома за оскорбления РФ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Польша ответила на слова России о "тихой" переброске танков США
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала ведущих для «Жди меня»
Фоторепортажи
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
10Учителя при власти
08:53 (мск), источник: РБК

На Украине власти обнаружили 150 километров «частной» границы с Венгрией

Украинские пограничники не контролируют 150-километровый участок границы с Венгрией, который фактически является частным, заявил Анатолий Матиос. По его словам, на этом участке расположены частные вышки с частными охранниками.

Источник: Reuters

Участок украинско-венгерской границы, протяженностью 150 километров, фактически вышел из-под контроля Госпогранслужбы Украины и является частным, заявил в эфире телеканала «112 Украина» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, пограничники не могут контролировать этот участок, поскольку там расположены частные вышки с частными же охранниками. При попытке приблизиться к ним, они ослепляют пограничников прожекторами и даже открывают огонь из зарегистрированного оружия.

«Так, фактически 150 км — это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще «со времен Гуляй Поля». Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старше на территории руководит этими людей, которые восторженно смотрят на руку «дающую», — заявил он.

Он утончил, что такое положение сохраняется уже 10 лет и в течение этого времени государство не может взять этот участок границы под свой контроль.

Об этой ситуации Матиос пообещал доложить главе Генпрокуратуры Украины Юрию Луценко. «Но я один в поле не воин», — резюмировал Матиос.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Закарпатье отсутствует украинское государство. «Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас», — сказал Саакашвили.

«Например если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется Украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов. Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины», — пояснил он.

Венгерские власти резко отреагировали на принятие нового украинского закона «Об образовании», который фактически ликвидировал получение среднего образования на негосударственном языке. В Будапеште 13 октября прошла акция за отделение Закарпатья от Украины, а власти пообещали ввести против Киева санкции.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Телекомпания НТВ выбрала новых ведущих для «Жди меня»
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Вороненкова дал показания
Сенат США изучит аккаунты, заподозренные в связях с Россией
СМИ: Трамп связан с русским миллиардером Олегом Дерипаской
Курды усилили оборону на границе с Ираком
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Кипр выдал обвиняемого в хищении 307 млн рублей россиянина
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь