На Украине власти обнаружили 150 километров «частной» границы с Венгрией

«Так, фактически 150 км — это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще «со времен Гуляй Поля». Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старше на территории руководит этими людей, которые восторженно смотрят на руку «дающую», — заявил он.

Он утончил, что такое положение сохраняется уже 10 лет и в течение этого времени государство не может взять этот участок границы под свой контроль.



Об этой ситуации Матиос пообещал доложить главе Генпрокуратуры Украины Юрию Луценко. «Но я один в поле не воин», — резюмировал Матиос.



Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Закарпатье отсутствует украинское государство. «Я езжу в Закарпатье каждый месяц и я вас уверяю, что украинского государства там как не было в 2014, так и нет сейчас», — сказал Саакашвили.



«Например если ты приезжаешь в Берегово, то там вообще не чувствуется Украинского государства: там венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов. Здесь вопрос не в политике Венгрии, а в отсутствии политики Украины», — пояснил он.



Венгерские власти резко отреагировали на принятие нового украинского закона «Об образовании», который фактически ликвидировал получение среднего образования на негосударственном языке. В Будапеште 13 октября прошла акция за отделение Закарпатья от Украины, а власти пообещали ввести против Киева санкции.