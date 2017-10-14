Новый губернатор Бурков готов назвать источник выбросов в Омске
Глава региона убежден, что горожане должны знать, кто загрязняет воздух.
Глава региона убежден, что горожане должны знать, кто загрязняет воздух.
Сегодня, 14 октября на общегородском субботнике новый губернатор Омской области Александр Бурков сделал первое смелое заявление. Он твердо намерен разобраться с тем, что не сумел сделать его предшественник — выяснить источник постоянных выбросов в городе.
Однако закрывать вредное производство новый глава региона бы не стал, он считает это крайней мерой.
Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:
— Я родился и долгое время жил на Урале, на фоне других городов Омск достаточно чистый город. Но сегодня мы видим запыленность, эпизодическую загрязненность города предприятиями нефтехимии, конечно, она присутствует. На это я уже обратил внимание, и дал поручение отраслевым ведомствам и правоохранительным органам
Также врио полон решимости назвать виновника запаха газа, отравляющего омичей с весны.
— Безусловно, виновник будет назван. Если мы не выявим его, мы не остановим это. У нас нет другого выбора. Это наш город и наш воздух
Отметим, что запах газа в Омске появился в марте, периодические выбросы происходят до сих пор. Причина выбросов до сих пор не обнаружена.