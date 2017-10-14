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10:33 (мск), источник: Om1.ru

Новый губернатор Бурков готов назвать источник выбросов в Омске

Глава региона убежден, что горожане должны знать, кто загрязняет воздух.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 14 октября на общегородском субботнике новый губернатор Омской области Александр Бурков сделал первое смелое заявление. Он твердо намерен разобраться с тем, что не сумел сделать его предшественник — выяснить источник постоянных выбросов в городе.

Однако закрывать вредное производство новый глава региона бы не стал, он считает это крайней мерой.

Александр Бурков, временно исполняющий обязанности губернатора Омской области:

— Я родился и долгое время жил на Урале, на фоне других городов Омск достаточно чистый город. Но сегодня мы видим запыленность, эпизодическую загрязненность города предприятиями нефтехимии, конечно, она присутствует. На это я уже обратил внимание, и дал поручение отраслевым ведомствам и правоохранительным органам все-таки выявить причины выбросов и принять меры. Потому что выбросы начались с весны. Мы должны понимать, что это: нарушение технологического процесса или кто-то ставит новое оборудование, которое будет в дальнейшем загрязнять воздух и жизнь омичей. Это принципиальный момент. Сразу сказать: «Давайте остановим все производство, и будет чисто», этого мы позволить не можем. Эти предприятия кормят регион.

Также врио полон решимости назвать виновника запаха газа, отравляющего омичей с весны.

— Безусловно, виновник будет назван. Если мы не выявим его, мы не остановим это. У нас нет другого выбора. Это наш город и наш воздух
Бурков

Отметим, что запах газа в Омске появился в марте, периодические выбросы происходят до сих пор. Причина выбросов до сих пор не обнаружена.

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