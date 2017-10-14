Новый губернатор Бурков готов назвать источник выбросов в Омске

— Я родился и долгое время жил на Урале, на фоне других городов Омск достаточно чистый город. Но сегодня мы видим запыленность, эпизодическую загрязненность города предприятиями нефтехимии, конечно, она присутствует. На это я уже обратил внимание, и дал поручение отраслевым ведомствам и правоохранительным органам все-таки выявить причины выбросов и принять меры. Потому что выбросы начались с весны. Мы должны понимать, что это: нарушение технологического процесса или кто-то ставит новое оборудование, которое будет в дальнейшем загрязнять воздух и жизнь омичей. Это принципиальный момент. Сразу сказать: «Давайте остановим все производство, и будет чисто», этого мы позволить не можем. Эти предприятия кормят регион.