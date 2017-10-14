Собянин назначил глав пяти районных управ
РИАМО — 14 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения о назначении глав управ районов
РИАМО — 14 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения о назначении глав управ районов
«Назначить Жаваеву Светлану Игоревну на должность главы управы района
На должность главы управы района Перово назначен Дмитрий Плахих с заключением контракта на один год. Главой управы района Гольяново стал Игорь Горбатенко, с ним заключен контракт на один год.
На должность главы управы района
Главой управы района Северное Медведково стал Михаил Пучков, которого данным распоряжением также освободили от должности главы управы района Лианозово. С ним заключили контракт на срок полномочий мэра Москвы.