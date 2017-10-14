Собянин назначил глав пяти районных управ

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Жаваеву Светлану Игоревну на должность главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

На должность главы управы района Перово назначен Дмитрий Плахих с заключением контракта на один год. Главой управы района Гольяново стал Игорь Горбатенко, с ним заключен контракт на один год.

На должность главы управы района Ново-Переделкино назначен Николай Булыгин. С ним заключили контракт на срок полномочий мэра столицы.