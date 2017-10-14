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10:08 (мск), источник: РИАМО

Собянин назначил глав пяти районных управ

РИАМО — 14 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжения о назначении глав управ районов Очаково-Матвеевское, Перово, Гольяново, Ново-Переделкино и Северное Медведково, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Назначить Жаваеву Светлану Игоревну на должность главы управы района Очаково-Матвеевское города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

На должность главы управы района Перово назначен Дмитрий Плахих с заключением контракта на один год. Главой управы района Гольяново стал Игорь Горбатенко, с ним заключен контракт на один год.

На должность главы управы района Ново-Переделкино назначен Николай Булыгин. С ним заключили контракт на срок полномочий мэра столицы.

Главой управы района Северное Медведково стал Михаил Пучков, которого данным распоряжением также освободили от должности главы управы района Лианозово. С ним заключили контракт на срок полномочий мэра Москвы.

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