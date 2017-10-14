Турция наращивает военное присутствие в Идлибе

Источник: Reuters

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

Видео Из Турции в сирийский Идлиб прибыли военные и тяжелая техника

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.