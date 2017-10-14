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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Турция наращивает военное присутствие в Идлибе

АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Турецкая военная техника и персонал перебрасываются в сирийскую провинцию Идлиб, где продолжается процесс создания наблюдательных постов ВС Турции в соответствии с астанинскими соглашениями, передает в субботу агентство Anadolu.

Источник: Reuters

Накануне генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации в Сирии.

Отмечается, что еще один конвой с техникой пересек КПП в районе Рейханлы провинции Хатай в направлении сирийского района Атме.

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Из Турции в сирийский Идлиб прибыли военные и тяжелая техника

На первоначальном этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

По данным военных источников агентства, в рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении. Предполагается, что ВС Турции создадут блокпосты более чем в 10 районах Идлиба.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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