Фролов рассказал, как новый омский губернатор стал для него своим
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отметил, как Александр Бурков включился в работу в регионе.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отметил, как Александр Бурков включился в работу в регионе.
В рамках общегородского субботника исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел экскурсию для временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова по парку культуры и отдыха «Зеленый остров». Новый руководитель региона высадил несколько крупномерных саженцев у нового стадиона.
«Складывается впечатление, что он уже наш. Видно, какими большими оборотами Александр Леонидович старается вникнуть в работу. Обратите внимание, как легко он общается с омичами. Ему интересно, а это располагает», — поделился впечатлениями в разговоре с «СуперОмском» Фролов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», на «Зеленом острове» врио губернатора Александр Бурков отметил беговую и велосипедную дорожку, а также впервые высказался об экологической обстановке в городе.