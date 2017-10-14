Фролов рассказал, как новый омский губернатор стал для него своим

В рамках общегородского субботника исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел экскурсию для временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова по парку культуры и отдыха «Зеленый остров». Новый руководитель региона высадил несколько крупномерных саженцев у нового стадиона.

«Складывается впечатление, что он уже наш. Видно, какими большими оборотами Александр Леонидович старается вникнуть в работу. Обратите внимание, как легко он общается с омичами. Ему интересно, а это располагает», — поделился впечатлениями в разговоре с «СуперОмском» Фролов.