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10:52 (мск), источник: СуперОмск

Фролов рассказал, как новый омский губернатор стал для него своим

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов отметил, как Александр Бурков включился в работу в регионе.

В рамках общегородского субботника исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел экскурсию для временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Александра Буркова по парку культуры и отдыха «Зеленый остров». Новый руководитель региона высадил несколько крупномерных саженцев у нового стадиона.

«Складывается впечатление, что он уже наш. Видно, какими большими оборотами Александр Леонидович старается вникнуть в работу. Обратите внимание, как легко он общается с омичами. Ему интересно, а это располагает», — поделился впечатлениями в разговоре с «СуперОмском» Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», на «Зеленом острове» врио губернатора Александр Бурков отметил беговую и велосипедную дорожку, а также впервые высказался об экологической обстановке в городе.

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