Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха
Война c Америкой на западной границе: кто кого
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
"Крым российский": восторг британцев в Сети от Керченского моста
Экс-муж Распутиной скончался до шоу Шепелева - СМИ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирию отметили на совещании Владимира Путина в Воронеже по вопросам развития сельского хозяйства

УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 13 октября, провел в Воронеже совещание по вопросам развития сельского хозяйства, сообщает сайт kremlin.ru.

На повестке дня стояли вопросы рекордного урожая зерновых, роста производства продукции животноводства, общей динамики развития агропромышленного комплекса страны.

С докладом выступил министр сельского хозяйства страны Александр Ткачёв. Среди рассматриваемых вопросов, он акцентировал внимание на внедрении электронной ветеринарной сертификации, которая станет важным стимулом для производства качественной продукции. В лидерах по работе в данном направлении — Башкортостан, а также Челябинск, Кубань, Татарстан, Новосибирск.

«Активное внедрение электронной ветеринарной сертификации снизит процент фальсификата, исключит реэкспорт продукции, это поможет бороться с серым импортом и ввозом санкционной продукции. Минсельхоз создал оперативный штаб, он уже работает активно, это непростой процесс с большим числом участников. Задача штаба — помочь участникам рынка безболезненно и поэтапно перейти на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, — заявил глава минсельхоза страны. — Мониторинг показателей демонстрирует позитивную динамику, если в августе количество оформленных электронных ветсертификатов было около восьми миллионов, то уже за сентябрь их девять миллионов. Особенно активно в этом направлении работают Поволжье, Сибирь, за Уралом, в лидерах Челябинск, Кубань, Башкортостан, Татарстан, Новосибирск».

Александр Ткачёв добавил, что есть регионы, где власти бездействуют или даже тормозят внедрение системы электронной сертификации, но ведомство активно работает в этом направлении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Подозреваемый в убийстве Вороненкова дал показания СК
Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО
Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
Омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя
Шарапова впервые за 2,5 года вышла в финал турнира WTA
Восемь регионов планеты, которые платят своим жителям
Спорт
«Ливерпуль» — «МЮ»: классика с оттенком московского дерби В эти выходные нас ждет масса любопытных футбольных матчей
Авто
Авария дня: легковушка повисла на деревьях, уходя от ДТП По имеющейся информации, пассажиры застрявшего в ветвях автомобиля не пострадали. Авария произошла в Китае
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
Как снизить госоценку квартиры
7 идей, как быстро обновить интерьер
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь