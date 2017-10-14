Керри обвинил Трампа в создании международного кризиса

Источник: РИА Новости

«Решение президента Трампа опасно, он создает международный кризис. Оно (решение — ред.) подвергает опасности интересы США в сфере национальной безопасности и интересы ближайших союзников», — написал Керри в заявлении, опубликованном в Twitter.

Он также назвал решение «опрометчивым отказом от фактов со стороны президента в пользу собственного эго и идеологии».

При этом бывший госсекретарь США, участвовавший в работе над международной сделкой по иранскому атому, заявил, что не понимает, почему Трамп не может признать соблюдение Тегераном ядерного соглашения, в то время как МАГАТЭ, союзники США и члены администрации Трампа считают это правдой.

«Однако какими бы причины ни были, реальность заключается в том, что нарушая устойчивость соглашения, президент ослабляет нашу позицию, отдаляет нас от союзников, укрепляет положение иранских консерваторов, осложняет решение (кризиса — ред.) КНДР и рискует приблизить нас к военному конфликту», — отметил Керри.