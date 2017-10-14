Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО

Источник: РИА Новости

«Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно, даже, — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса», — заявил президент, выступая в субботу в Киеве по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

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В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении, опубликованном на сайте правительства, указал, что украинская армия в среднесрочной перспективе должна достичь стандартов НАТО, чтобы страна «приступила к фактической интеграции в альянс».

«Сегодня украинская армия является мощным современным европейским войском, способным выполнять задачи любой сложности. Дальнейшее реформирование Вооруженных сил является одним из приоритетов работы правительства, чтобы в среднесрочной перспективе наша армия отвечала всем базовым стандартам НАТО, а Украина по своим оборонным, экономическим и интеллектуальным потенциалам приступила к конечной, углубленной, фактической интеграции в альянс», — говорится в поздравлении премьера.

Ранее Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.