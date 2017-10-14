Порошенко уверен, что Украина станет членом НАТО
КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна станет членом НАТО, а украинец в будущем может стать генеральным секретарем альянса.
КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уверен, что его страна станет членом НАТО, а украинец в будущем может стать генеральным секретарем альянса.
«Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту мужественных подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий президент. И возможно, даже, — генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса», — заявил президент, выступая в субботу в Киеве по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Его выступление транслировали украинские телеканалы.
В свою очередь премьер Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении, опубликованном на сайте правительства, указал, что украинская армия в среднесрочной перспективе должна достичь стандартов НАТО, чтобы страна «приступила к фактической интеграции в альянс».
«Сегодня украинская армия является мощным современным европейским войском, способным выполнять задачи любой сложности. Дальнейшее реформирование Вооруженных сил является одним из приоритетов работы правительства, чтобы в среднесрочной перспективе наша армия отвечала всем базовым стандартам НАТО, а Украина по своим оборонным, экономическим и интеллектуальным потенциалам приступила к конечной, углубленной, фактической интеграции в альянс», — говорится в поздравлении премьера.
Ранее Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина не собирается пока что подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, в июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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