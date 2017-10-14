Профильная комиссия начала подготовку к парламентским выборам 2018 года

Ещё пять — в приднестровском регионе и заграницей. Решение приняли на заседании профильной комиссии. «В Кагульском районе проживают 100 тысяч человек. Пусть будет по 60−62 тысячи на округ, остальные населенные пункты Кантемирского района присоединить к Кагулу», — сказал председатель Союза райсоветов Вячеслав Бурлак.

Больше всего вопросов возникло по поводу создания округов зарубежом, в приднестровском регионе и Гагаузии.



«Надо определиться с числом мандатов, которые отойдут территориальному образованию Приднестровью, и гражданам, находящимся за рубежом. Тогда и решим, что останется для Молдовы», — сказал советник президента Максим Лебединский.



«Из 46 одномандатных округов 11 предложено организовать в муниципии Кишинёв, два в муниципии Бельцы. Ещё два в Гагаузии, правда это пока обсуждается», — сказал председатель комиссии по организации округов Юрий Чокан.



Закон о переходе к смешанной избирательной системе предусматривает, что 50 парламентариев будут избираться по партийным спискам, а 51 депутат — по одномандатным округам. Для создания одного округа необходимо от 55 до 65 тысяч избирателей.