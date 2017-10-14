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14:02 (мск), источник: Sputnik

Мирзиёев дал поручения по реконструкции аэропорта «Ургенч»

В настоящее время президент Узбекистана находится в Хорезмской области для того, чтобы ознакомиться с социально-экономическим развитием региона.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ — 14 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручения по реконструкции международного аэропорта «Ургенч» в Хорезмской области, передает пресс-служба руководителя страны.

«Президент дал соответствующие поручения по совершенствованию деятельности аэропорта, дальнейшему улучшению удобств для пассажиров», — уточняется в сообщении.

В настоящее время в аэропорте действуют терминалы, рассчитанные на прием 300 и отправку 300 пассажиров в час, комнаты обслуживания, торговые точки, благоустроена близлежащая к аэровокзалу территория.

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