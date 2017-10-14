Мирзиёев дал поручения по реконструкции аэропорта «Ургенч»
В настоящее время президент Узбекистана находится в Хорезмской области для того, чтобы ознакомиться с
В настоящее время президент Узбекистана находится в Хорезмской области для того, чтобы ознакомиться с
ТАШКЕНТ — 14 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручения по реконструкции международного аэропорта «Ургенч» в Хорезмской области, передает
«Президент дал соответствующие поручения по совершенствованию деятельности аэропорта, дальнейшему улучшению удобств для пассажиров», — уточняется в сообщении.
В настоящее время в аэропорте действуют терминалы, рассчитанные на прием 300 и отправку 300 пассажиров в час, комнаты обслуживания, торговые точки, благоустроена близлежащая к аэровокзалу территория.