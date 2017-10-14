Абаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе

«Ведется плановая работа. Усилен контроль по всему периметру государственной границы Казахстана. Средствами массовой информации сделан акцент на казахстанско-кыргызском участке из-за высказываний Атамбаева. Насколько мне известно, в связи с президентскими выборами аналогичные меры предприняты и другими сопредельными государствами. Это нормальная практика», — сказал министр.

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Абаев отметил, что Пограничной службой Казахстана усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров. При этом каких-либо ограничений или запретов на пересечение границы наложено не было.

«Только за последние три дня были зафиксированы многочисленные факты нарушения транспортного и таможенного законодательства кыргызскими перевозчиками. Так, из 447 проверенных транспортных средств выявлено 78 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Это превышение весогабаритных параметров, осуществление каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и другие. Кроме того, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму свыше трех миллионов тенге», — отметил Абаев.

Он также добавил, что с момента усиления фитосанитарного контроля выявлено пять фактов нарушений. Всего возвращено продукции весом 25 тонн и наложено штрафа на сумму 68 тысяч тенге.

Отметим, 10—11 октября Пограничной службой КНБ РК по всему периметру государственной границы, в том числе на казахстанско-кыргызстанском участке, проводилась плановая пограничная операция. В КНБ Казахстана комментировали ситуацию на границе с Кыргызстаном.

«В связи с распространением информации о якобы закрытии казахстанско-кыргызстанской границы, пресс-служба КНБ РК сообщает, что с момента проведения пограничной службой плановой операции количество лиц, пересекающих границу на данном участке, не уменьшилось», — отмечали в КНБ.