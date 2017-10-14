Абаев прокомментировал ситуацию на казахстанско-кыргызской границе
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал ситуацию на
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал ситуацию на
«Ведется плановая работа. Усилен контроль по всему периметру государственной границы Казахстана. Средствами массовой информации сделан акцент на
Абаев отметил, что Пограничной службой Казахстана усилен досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров. При этом
«Только за последние три дня были зафиксированы многочисленные факты нарушения транспортного и таможенного законодательства кыргызскими перевозчиками. Так, из 447 проверенных транспортных средств выявлено 78 автомашин, следующих с грубыми нарушениями. Это превышение весогабаритных параметров, осуществление каботажных перевозок, отсутствие казахстанского бланка разрешения и другие. Кроме того, семь пассажирских автобусов помещены на штрафстоянку за отсутствие разрешения на осуществление регулярных пассажирских перевозок. Всего за вышеуказанные нарушения наложены административные штрафы на общую сумму свыше трех миллионов тенге», — отметил Абаев.
Он также добавил, что с момента усиления фитосанитарного контроля выявлено пять фактов нарушений. Всего возвращено продукции весом 25 тонн и наложено штрафа на сумму 68 тысяч тенге.
Отметим,
«В связи с распространением информации о якобы закрытии
«С учетом заявления кыргызских властей о подготовке в день выборов массовых беспорядков с привлечением криминалитета, Пограничная служба КНБ принимает дополнительные меры по недопущению проникновения на территорию Казахстана преступных элементов», — заявляли в Комитете нацбезопасности РК.