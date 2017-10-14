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15:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Самостоятельная девушка»: зачем Собчак встречалась с Путиным

Телеведущая Ксения Собчак, возможная участница президентских выборов 2018 года, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Формальная тема разговора — интервью для фильма об Анатолии Собчаке.

Источник: РИА "Новости"

К 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака его дочь, телеведущая Ксения Собчак, снимает фильм о жизни и карьере отца. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

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Для этого фильма Собчак беседовала с Владимиром Путиным, знают два осведомленных собеседника Би-би-си (оба попросили об анонимности по личным обстоятельствам).

На вопрос, действительно ли Собчак брала интервью у Путина, Нарусова ответила: «Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о встрече Собчак и Путина ответил: «Без комментариев». То, что телеведущая виделась с президентом и брала у него интервью, он не подтвердил, но и не опроверг.

Ксения Собчак в пятницу и субботу не отвечала на звонки корреспондентов Би-би-си, ее помощник попросил прислать вопросы в мессенджере WhatsApp — и также не ответил.

Будущий кандидат

Ксения Собчак — возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании, говорил в сентябре близкий к администрации президента собеседник Би-би-си. Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.

«Собчак так устроена, что пойдет на выборы, только если Путин скажет ей: “Нужно”. А если он так не скажет, то она не пойдет», — говорил Би-би-си бывший сотрудник кремлевской администрации.

Обсуждала ли Собчак во время встречи с Путиным свое участие в президентской гонке, неизвестно.

Но несколько дней назад в интервью журналу Glamour на вопрос «Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит», Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты.

«Просто я именно такой человек — как торт “Муравейник”. Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — сказала Собчак.

Путин ранее прокомментировал новости о планах Собчак выдвинуться в президенты фразой «ради бога». Он добавил, что с большим уважением относится к ее отцу Анатолию Собчаку.

То, что Собчак готовится к кампании, подтверждается еще и тем, что телеведущая искала главу предвыборного штаба.

Как уже писала Би-би-си, с предложениями возглавить ее штаб телеведущая обращалась к гендиректору канала «Дождь» Наталье Синдеевой, экс-главреду телеканала Михаилу Зыгарю и создателю фонда «Спид. Центр» Антону Красовскому.

Кроме того, такое же предложение она сделала бывшему руководителю правозащитного отделения «Открытой России» Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак.

Что за фильм

Анатолий Собчак работал мэром Санкт-Петербурга в 1991—1996 годах, он умер в 2000 году. Путин работал его подчиненным в мэрии в начале девяностых.

Собчак готовит фильм об отце к 80-й годовщине со дня его рождения, которая отмечалась в августе этого года. Как отметила Нарусова, неважно, что сама дата годовщины уже прошла — фильм, по ее мнению, будет актуален весь этот год.

Кто режиссер фильма, когда будут закончены съемки, а также когда и где выйдет картина, Нарусова не уточнила. «Она у меня девушка самостоятельная, я только помогаю с архивами и подбором спикеров», — сказала сенатор.

По сведениям Би-би-си, режиссер фильма про Собчака — Вера Кричевская.

Она, в частности, снимала документальные ленты «Гражданин поэт. Прогон года» об одноименном сатирическом проекте, а также фильм «Слишком свободный человек» о Борисе Немцове.

«Я не буду ничего комментировать», — ответила Би-би-си Кричевская на вопрос о своей работе над фильмом.

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Снимать фильм о Собчаке предлагали и режиссеру Илье Белову. Он вместе с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозией и журналистом «Дождя» Антоном Желновым работал режиссером фильмов «Бродский не поэт» и «Саша Соколов. Последний русский писатель».

«Были разговоры [с Ксенией Собчак] на стадии обсуждения, но мы довольно быстро распрощались», — рассказал Би-би-си Белов. Он объяснил, что не смог поработать над фильмом из-за плотного графика, потому что «есть другие более интересные проекты».

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем участии, но ожидается, что он сделает это в декабре.

О своем намерении участвовать в выборах уже объявили один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения «Наши» Борис Якеменко. Кроме того, в выборах хочет принять участие оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость.

Сергей Горяшко, Русская служба Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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