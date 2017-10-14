Ответственные за вспышку ящура понесут наказание в полной мере — Рустэм Хамитов
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подверг критике работу
УФА, 14 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов подверг критике работу
— Недавние события в Туймазинском районе республики, связанные с локальной вспышкой ящура, понесённые потери в поголовье, потери в том числе в части имиджа сельхозтоваропроизводителей этой территории, экономический ущерб более 40 млн рублей ещё раз показали, насколько важен профессиональный контроль и надзор в этой сфере, — сказал Рустэм Хамитов. — Один негодник принёс нам столько бед. В том числе и потому, что не доработали
Руководитель региона отметил, что все необходимые мероприятия, регламенты и требования в связи со вспышкой ящура выполняются в республике в полном объёме. Идёт соответствующая работа с населением. В настоящее время эпидемию удалось локализовать в пределах тех населённых пунктов, где объявлен карантин.
— Задача
— Ответственные понесут наказание в полной мере, — сказал Рустэм Хамитов. — Мы не имеем права рисковать репутацией нашей 4-миллионной, самой большой в Российской Федерации республики