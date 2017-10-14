Ответственные за вспышку ящура понесут наказание в полной мере — Рустэм Хамитов

Источник: Башинформ

— Недавние события в Туймазинском районе республики, связанные с локальной вспышкой ящура, понесённые потери в поголовье, потери в том числе в части имиджа сельхозтоваропроизводителей этой территории, экономический ущерб более 40 млн рублей ещё раз показали, насколько важен профессиональный контроль и надзор в этой сфере, — сказал Рустэм Хамитов. — Один негодник принёс нам столько бед. В том числе и потому, что не доработали контрольно-надзорные органы. Знают о том, что на праздники завозят овец из-за пределов республики, и никто не ставит барьеры этому хотя бы с точки зрения контроля: что завозят, что продают.

Руководитель региона отметил, что все необходимые мероприятия, регламенты и требования в связи со вспышкой ящура выполняются в республике в полном объёме. Идёт соответствующая работа с населением. В настоящее время эпидемию удалось локализовать в пределах тех населённых пунктов, где объявлен карантин.

— Задача контрольно-надзорных органов в том и заключается, чтобы своевременно выявлять и предотвращать подобные чрезвычайные ситуации, работать на тех направлениях, где есть риск. Не огульно, повально осуществлять проверки и всех терроризировать. Видите, где есть риск, там и надо работать в первую очередь. А не сидеть за компьютерами, бумажки заполнять или обсуждать последние сплетни. Работать надо, тогда и результат будет, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Если в республику прорвался ящур, значит, система неработоспособна. Не нужны эти «палочки», «галочки», отчёты, таблицы. Нужен результат. Есть болезнь на территории — значит, система не сработала. Она не ловит эти опасности, не предназначена для того, чтобы парировать риски. На бумаге она есть, а реально не работает.

Глава Башкортостана поручил главам муниципалитетов активизировать работу по надзору и контролю за деятельностью личных подсобных и фермерских хозяйств, а также заявил, что разбирательства по этой ситуации будут «очень жёсткими и жестокими».