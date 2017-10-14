Вручены премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества
Церемония чествования лауреатов состоялась в резиденции Президента республики на территории Казанского Кремля.
Церемония чествования лауреатов состоялась в резиденции Президента республики на территории Казанского Кремля.
(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В белом зале резиденции Президента Татарстана на территории Казанского Кремля состоялась церемония вручения почетных знаков и дипломов лауреатам премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Провел церемонию лидер республики Рустам Минниханов.
«Символично, что учрежденную два года назад премию за вклад в развитие институтов гражданского общества мы вручаем в день принятия решения о создании Общественной палаты РТ. Президент России Владимир Путин придает большое значение государственной поддержке развития гражданского общества. На это направлены инициативы по допуску НКО к рынку оказания госуслуг, упрощается порядок рассмотрения и выделения президентских грантов. И эти действия находят безусловную гражданскую поддержку», — отметил в своем приветственном слове Президент Татарстана.
А сама республика делает все для повышения эффективности работы некоммерческих организаций: формируются госпрограммы, выделяются гранты, открываются ресурсные центры. Президентская премия — еще одна немаловажная форма поддержки самых активных. В этом году на ее получение претендовали 74 соискателя. Победы добились пять.
Две премии по 250 тыс. рублей каждая Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил одному из тех, кто стоял у истоков возрождения в республике студенческой общественной деятельности, — профессору кафедры уголовного права Казанского института экономики, управления и права, автору концепции проекта «Университет НКО» Игорю Бикееву, а также директору благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфие Валиевой.
Еще три президентские премии по 400 тыс. рублей были присуждены таким организациям, как «Созвездие-Йолдызлык», Республиканский общественный фонд Всемирного конгресса татар и Татарстанское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географического общество».
«Хочу сказать, что в этот год — Год экологии — мы совместно с Минэкологии проделали действительно большую работу. Эта работа дала многим нашим согражданам высказать свою позицию, проявить себя в реальном деле. Надеюсь, что проделанная работа позволит всем нам увидеть себя и наш край богатым, чистым, красивым», — отметил в ответном слове председатель регионального отделения РГО Дмитрий Шиллер.