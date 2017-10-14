Вручены премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества

(Казань, 14 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). В белом зале резиденции Президента Татарстана на территории Казанского Кремля состоялась церемония вручения почетных знаков и дипломов лауреатам премии Президента РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Провел церемонию лидер республики Рустам Минниханов.

«Символично, что учрежденную два года назад премию за вклад в развитие институтов гражданского общества мы вручаем в день принятия решения о создании Общественной палаты РТ. Президент России Владимир Путин придает большое значение государственной поддержке развития гражданского общества. На это направлены инициативы по допуску НКО к рынку оказания госуслуг, упрощается порядок рассмотрения и выделения президентских грантов. И эти действия находят безусловную гражданскую поддержку», — отметил в своем приветственном слове Президент Татарстана.

Рустам Минниханов также сообщил, что по количеству и активности НКО Татарстан — лидер среди регионов Приволжского федерального округа.

А сама республика делает все для повышения эффективности работы некоммерческих организаций: формируются госпрограммы, выделяются гранты, открываются ресурсные центры. Президентская премия — еще одна немаловажная форма поддержки самых активных. В этом году на ее получение претендовали 74 соискателя. Победы добились пять.

Две премии по 250 тыс. рублей каждая Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня вручил одному из тех, кто стоял у истоков возрождения в республике студенческой общественной деятельности, — профессору кафедры уголовного права Казанского института экономики, управления и права, автору концепции проекта «Университет НКО» Игорю Бикееву, а также директору благотворительного фонда «Ак Барс Созидание» Альфие Валиевой.

Еще три президентские премии по 400 тыс. рублей были присуждены таким организациям, как «Созвездие-Йолдызлык», Республиканский общественный фонд Всемирного конгресса татар и Татарстанское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географического общество».