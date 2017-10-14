Трамп рассказал о встрече с несуществующим президентом Виргинских островов

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«Я уехал из Техаса, из Флориды, из Луизианы, поехал в Пуэрто-Рико, и я встретился с президентом Виргинских островов», — заявил Трамп. После этого он рассказал собравшимся, как население островов справляется с последствиями ураганов «Ирма» и «Мария».

Канал отмечает, что обратился в Белый дом с просьбой прокомментировать слова главы государства, но немедленного ответа не получил. В официальной расшифровке слово «президент» было заменено на «губернатор» — именно так официально именуется глава региона Кеннет Мэпп (Kenneth Map).

В сентябре Трамп, выступая на встрече с лидерами стран Африки на Генеральной Ассамблее ООН, упомянул об улучшении работы системы здравоохранения в несуществующем государстве Намбия. Позже Белый дом опубликовал расшифровку речи, из которой становится ясно, что речь шла о Намибии.