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13:57 (мск), источник: РИА Новости

Явлинский рассказал о своей предвыборной программе

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который уже был выбран кандидатом от данной партии для участия в президентских выборах в 2018 году, рассказал о своей предвыборной президентской программе «здравого смысла», она будет касаться международных и социально-экономических вопросов.

Источник: РИА Новости

«Можно называть ее (программу — ред.) либеральной вполне, консервативной вполне, можно ее называть либерально-консервативной. А на самом деле это просто в сложившихся условиях, просто программа здравого смысла», — сказал Явлинский журналистам.

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Политик сообщил, что задачи, которые он намерен изложить как свою предвыборную президентскую программу, просты. По словам Явлинского, он будет выступать за разрешение ситуации в российско-украинских отношениях, в том числе вопросов, которые касаются Крыма.

Кроме того, он заявил, что включит в программу задачу изменения отношений между Россией и миром. «Россия сегодня является страной, которая является объектом санкций со всех мыслимых и немыслимых сторон», — сказал политик. В этом ключе он в очередной раз осудил официальный политический курс РФ.

Явлинский добавил, что также в программу войдут задачи создания института независимого суда, развития образования и медицины, реализации целого ряда социальных программ. Он упомянул и необходимость решения проблемы жилищного строительства. «Безграничное количество, почти как в 1990-м году, количество задач нужно решать», — заключил политик.

Очередные выборы президента пройдут в России в 2018 году. «Яблоко» приняло решение о выдвижении Явлинского своим кандидатом в феврале 2016 года.

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