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22:36 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Азаров встретился с председателем клуба почетных граждан Самарской области Максимом Оводенко

В субботу, 14 октября, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с председателем клуба почетных граждан Самарской области, Героем Соцтруда Максимом Оводенко.

Источник: Volga News

Максим Борисович Оводенко от себя лично и от имени всех почетных граждан поздравил главу региона с назначением на ответственную должность руководителя области: «Говорят, что новые губернаторы — молодые. Это второе дело, что они молодые. Самое главное, что к этому возрасту приобретен громадный опыт: и производственный, и житейский, и государственный».

Он также выразил благодарность президенту за то, что глава государства назначил врио губернатора профессионального и хорошо знающего Самарскую область человека, готового продолжать все лучшие накопленные ранее традиции.

Дмитрий Азаров отметил, что был очень рад на протяжении всех последних лет иметь возможность общения с Максимом Борисовичем. Он также поблагодарил его за то, что Максим Оводенко смог лично присутствовать 26 сентября на его представлении в качестве врио губернатора.

Максим Оводенко рассказал, что на сегодняшний день в клубе почетных граждан региона состоит 22 человека, среди которых работники промышленности, сельского хозяйства, культуры, медицины, образования. Все они обладают огромным опытом и охотно делятся им с подрастающим поколением. Всего высокого звания «Почетный гражданин Самарской области» был удостоен 31 человек.

Также Максим Оводенко рассказал об отличительной особенности работы клуба — широкой просветительской деятельности. Члены клуба посещают города и районы области, выступают перед жителями, рассказывают о своем жизненном опыте, демонстрируют документальные фильмы о почетных гражданах региона.

«Такие выступления собирают полные залы, они интересны и молодым, и взрослым, и пожилым. Люди начинают понимать, что если честно трудиться, то ты можешь стать тем, кем хочешь, и всего добиться»
Максим Оводенко

Председатель клуба почетных граждан уверен, что эту работу надо продолжать, Дмитрий Азаров его в этом поддержал.

Максим Оводенко рассказал о традиции регулярных встреч клуба почетных граждан с губернатором. Как правило, они проходили не реже двух раз в год. Дмитрий Азаров заверил, что эта добрая традиция будет продолжена и пообещал в ближайшее время провести такую встречу.

Максим Борисович Оводенко родился 11 августа 1930 года. В 1984 г. был назначен директором Куйбышевского металлургического завода. Именно в годы руководства Максима Оводенко был установлен рекорд 600 тыс. т проката — его по сей день называют «вечным». Именно он создавал «Городок Металлургов», со стадионом, парком, социальными объектами.

Кандидат технических наук, профессор, действительный член Международной и Российской инженерных академий. Герой Социалистического Труда, лауреат Премии Совета Министров СССР, почётный авиастроитель. Почетный гражданин Самары с 25 мая 1995 года. Почетный гражданин Самарской области с 16 декабря 2003 года.

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